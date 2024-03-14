Важен голос каждого

Начало положено

Одними из первых в стране на выборах Президента России проголосовали жители удалённых островов Финского залива, входящих в состав Ленобласти. Так, по данным Леноблизбиркома, досрочное голосование успешно состоялось на островах Гогланд, Большой Тютерс, Малый Тютерс, Мощный и Сескар. Значительную часть избирателей здесь составляют граждане, которые служат или несут боевое дежурство в этих местах.

– Для членов избирательной комиссии был организован вылет на вертолёте на указанные острова. Все они включены в границы избирательного участка № 501 Кингисеппского муниципального района. На проведении досрочного голосования присутствовал председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, – поделились подробностями в Леноблизбиркоме.

На некоторых из этих островов проживает лишь по одному человеку – речь идёт о смотрителях маяков. Однако ни отдалённость от Большой земли, ни суровые климатические условия не помешали служащим проявить свою гражданскую позицию. Отдельную категорию голосующих на отдалённых территориях составили военнослужащие, в том числе – срочники. По традиции молодые избиратели получили памятные подарки, которые полагаются тем, кто голосует впервые в жизни.

За честные выборы

Международные наблюдатели посетят избирательные участки в Ленинградской области в дни голосования. За чистотой голосования проследят в том числе представители Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

Об этом стало известно в ходе недавнего визита заместителей Генерального секретаря Совета МПА СНГ в 47-й регион. Ленинградскую область посетили полномочные представители парламентов Азербайджана, Армении и Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ: Айдын Джафаров, Айк Чилингарян, Игорь Мусалимов, а также наблюдатели из Кыргызстана, Узбекистана и Китая.

Все наблюдатели из дружественных стран уже получили аккредитацию от ЦИК РФ. Они будут вести мониторинг не только в регионах России, в том числе в Ленинградской области, но и на зарубежных участках в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Лаосе, Вьетнаме и других странах.

Ленинградская область также будет обеспечивать прозрачность выборов. На всех участках организуют круглосуточное видеонаблюдение. Более чем с половины – с 528 участков – будет вестись прямая трансляция на портал ЦИК и в Центр общественного наблюдения, который располагается в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина). В общественном наблюдении примут участие свыше 3 000 ленинградцев.

Право выбирать

Накануне трёхдневного голосования жителям Ленинградской области напомнили о том, почему важно принять участие в выборах президента страны. Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский заявил, что реализовать своё право голоса должен каждый.

– Я думаю, каждый из нас должен исходить из того, что это право – неотъемлемая свобода нашей страны. Это право нам завоевали наши прадедушки и прабабушки. И поэтому я попросил каждого вспомнить своего близкого родственника, того, кто строил страну, кто защищал родину и подумать, что бы они сказали, если вы не придёте на выборы, – сказал председатель Избирательной комиссии Ленинградской области.

Со своей стороны, 47-й регион приложил массу усилий, чтобы сделать процедуру голосования удобной для каждого. Например, на одном из участков в Гатчине впервые появится «тифломаркер» – прибор для граждан с ограниченными возможностями здоровья. А на границе России с Эстонией в Ивангороде у пешего перехода в Нарву откроется избирательный участок для россиян, проживающих за рубежом.