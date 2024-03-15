Гатчинцы выбирают Президента России

За первый час на избирательном участке № 370 в Гатчинской школе № 8 на ул. Изотова проголосовало больше 40 человек:

- Люди идут, охотно голосуют. Честно говоря, мы не ожидали, что в первый же день сразу придет столько народу, – призналась председатель участковой избирательной комиссии Светлана Себекина.

Однако явка на соседнем участке – № 369 – оказалась еще выше: к девяти утра свой голос отдали 68 избирателей. Люди ждали открытия на крыльце, многие голосовали перед работой и учебой.

Голосовать приходят всей семьей, с детьми и с внуками.

- Мы пришли голосовать вместе с внуком, чтобы он тоже принял участие в выборах, – поделилась Валентина Ивановна Нодь. – Хотелось прийти пораньше – отдать свои голоса, сделать выбор для нашей страны. Это важно: мы должны участвовать в таких событиях, это же выбор нашего будущего!