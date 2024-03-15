О государственной регистрации некоммерческих организаций и порядке предоставления документов в Минюст России

Стандарт и порядок предоставления центральным аппаратом Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций при их создании, реорганизации, ликвидации, внесении в их учредительный документ изменений, принятии решения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений (изменений в сведения) о некоммерческих организациях установлены Административным регламентом Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденным приказом Минюста России от 26.09.2022 № 199 (далее – Административный регламент).

В соответствии с Административным регламентом территориальные органы Минюста России принимают решение о государственной регистрации в отношении:

- межрегиональных, региональных и местных общественных объединений;

- региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий;

- местных религиозных организаций;

- централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федерации;

- религиозных организаций (в том числе учреждений), образованных указанными централизованными религиозными организациями;

- иных некоммерческих организаций, на которые распространяется специальный порядок государственной регистрации некоммерческих организаций, установленный Федеральным законом № 7-ФЗ.

Заявителями при государственной регистрации некоммерческой организации являются:

- руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;

- учредитель или учредители юридического лица при его создании;

- руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;

- конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;

- учредители (участники) юридического лица и (или) руководитель юридического лица учредителя (участника) юридического лица, отнесенного в соответствии с федеральным законом к субъекту малого или среднего предпринимательства, принявшие решение о прекращении деятельности этого юридического лица;

- иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Заявителем при государственной регистрации политической партии, регионального отделения политической партии является уполномоченное лицо политической партии либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом политической партии.

Формы заявлений и требования к оформлению документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, утверждены приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617.

Документы представляются в центральный аппарат Минюста России или его территориальный орган лично заявителем (его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально), а также могут быть направлены почтовым отправлением или в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Общий срок предоставления государственной услуги со дня регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги без учета времени на исполнение функций ФНС России не должен превышать:

33 календарных дня в отношении общественных организаций и движений;

25 календарных дней - политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политической партии;

1 месяц и 3 календарных дня или 6 месяцев и 3 календарных дней (при проведении государственной религиоведческой экспертизы) - религиозных организаций;

17 рабочих дней - иных некоммерческих организаций.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 129-ФЗ за государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

На основании пункта 32 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию юридического лица государственная пошлина не уплачивается в случаях направления документов, необходимых для совершения указанного юридически значимого действия, в форме электронных документов.

Регламент о регистрации НКО: https://to78.minjust.gov.ru/uploaded/files/prikaz-199.pdf

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