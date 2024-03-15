Сергей Перминов о выборах Президента: «Это важнейший момент, в призме которого — роль каждого в истории Отечества»

«Голос каждого абсолютно ценен и безусловно значим. Каждый наделенный избирательным правом сегодня обладает им не только как гражданской привилегией, но и как долгом, особой патриотической ответственностью. Это очевидно в современных условиях, когда мы, как страна и общество, сталкиваемся с резкими геополитическими трансформациями и вызовами, отстаивая свою независимость, суверенитет, образ мысли и жизни. Поэтому можно сказать, что от выбора каждого сегодня зависит намного большее. И собственная выраженная воля, и воля народа, которая будет явлена по итогам голосования, — это фундамент дальнейшего курса нашей страны.

Совершенно точно о проведении выборов и их историческом, по сути, значении, должен знать и осознавать каждый гражданин России. В этом нельзя не отметить проделанную большую информационную работу. Для всех наших совершеннолетних земляков это является значимой информацией по всем параметрам гражданского, демократического участия в политической жизни страны, в определении ее будущего, миссии и приоритетов. Для государства информированность и участие граждан в электоральной процедуре являются неотъемлемыми для наделения мандатом доверия и поддержки тех, кого желает видеть во власти народ, это основа для его работы.

Внутренне, все мы понимаем, что решающая формула как раз и заключается в том самом одном голосе. В изъявлении воли конкретного гражданина. И что сегодня нельзя оставаться в стороне, что важно участие каждого. Это голоса в определение будущего своей семьи, перспектив как личных, так и своих детей, внуков, а также будущего развития нашей с вами страны. Это высочайший момент, в призме которого — роль каждого в истории Отечества. Именно поэтому, исходя из ключевых ценностей, собственных запросов и интересов России и грядущих поколений, перспективы которым открывают нынешние, — так важно прийти и поддержать выбранного кандидата.

Согласно нашему Основному закону — Конституции России, единственным источником власти в нашей стране является ее народ. Только наши сограждане определяют ее будущее. Это наша свобода, наша воля, наши ценности. Именно эти принципы заложены в основание принятия ключевых для нас решений. Одним из них и является наделение власти мандатом на формирование правительства, реализующего общие интересы жителей. И мы с вами понимаем, что для успешного преодоления вызовов, для уверенного мандата власти сегодня тот самый момент, когда именно активное участие наше, как граждан, в судьбе страны, является краеугольным».

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.