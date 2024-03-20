Школьникам рассказали о противопожарной безопасности в лесу

Ветераны лесного хозяйства Ольга Алексеевна Кушакова, Михаил Петрович Морозов и ведущий специалист Гатчинского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» Юлия Викторовна Пастьева рассказали о причинах возникновения лесных пожаров, а также познакомили школьников с правилами поведения в данной чрезвычайной ситуации.

Сотрудники лесничества в рамках федеральной противопожарной кампании «Останови огонь!» ежегодно проводят в образовательных учреждениях открытые уроки, лекции и тематические занятия. Также в ходе патрулирования лесной территории поводятся беседы с населением и распространяются листовки с противопожарной тематикой.

Просветительская деятельность очень важна, ведь более 95% весенних лесных пожаров возникают по вине человека! Ежегодная акция помогает привлечь внимание людей и рассказать о грозящей опасности.

Внимательность, ответственные действия и активная гражданская позиция населения помогают предотвратить масштабные бедствия.

Напоминаем, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрено наказание: физических лиц - 60 тыс. рублей, юридических - до 2 млн. рублей. За намеренный поджог наступает уголовная ответственность по статье 261 УК РФ - до 10 лет лишения свободы.