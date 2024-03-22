Ленобласть скорбит о жертвах трагедии в Подмосковье
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус сити Холле» в Подмосковье.
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— Скорбим обо всех погибших невинных жертвах, ждём известий о судьбе пострадавших.
Глава региона сообщил, что на заседании оперативного штаба будут рассмотрены дополнительные меры безопасности в Ленинградской области.
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