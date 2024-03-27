В Госдуме разъяснили, кому с 1 апреля повысят пенсию

Однако с начала месяца будут проиндексированы на 7,5% социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

Теперь разберемся в суммах, которых ожидать гражданам в апреле с учетом повышения.

По словам Чаплина, инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам теперь будут начислять 18 455,42 руб. повышение составит 1 287,59 руб. Инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, потерявшим обоих родителей или детям умершей одинокой матери повысили выплаты на 1 073 руб., теперь они будут получать пенсию в размере 15 379,73 руб. "А также детям, оба родителя которых неизвестны", - добавил депутат.

Пенсионерам по старости, которые не получают страховой пенсии из-за нехватки стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также инвалидам II группы, и детям до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, потерявшим одного из родителей будут выплачивать пенсию в размере 7 689,48 руб.. Такая же выплата будет положена гражданам из числа малочисленных народов Севера с 50 лет - для женщин, с 55 лет - для мужчин. Инвалидам III группы государство с 1 апреля будет начислять 6 536,41 руб.

"Эти выплаты проиндексированы, и если вдруг в апреле вам придет расчет по старым нормативам, которые были до индексации, срочно обращайтесь в Соцфонд", - подчеркнул депутат.





"Российская газета"

Фото freepick.com