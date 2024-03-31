Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 апреля

Известно, что место для первой в советское время селекционной станции под Ленинградом выбирал самолично всемирно известный академик-генетик Николай Иванович Вавилов. И это место – Суйда с её большими по площади и ровными полями по обе стороны от железной дороги. Произошло это событие 100 лет назад. И уже в 1932 году на этих полях начал работать с яровой пшеницей молодой учёный-селекционер Алексей Васильевич Наволоцкий. Но обо всём по порядку.