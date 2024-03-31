Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
01.04.2024 с 09:30 до 17:30, отключение в течение 2 часов в указанный период
Веревское СП:
д. Коммолово.
01.04.2024 с 09:30 до 17:30
Сяськелевское СП:
д.Сяськелево, ул Школьная, Центральная,
д. Малое Сяськелево,
амбулатория, администрация.
30.03.2024 с 09:00 до 16:00
Новосветское СП:
д. Сабры, ул. Целинная.
01.04.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Семрино д.1-8 за ж/д.
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