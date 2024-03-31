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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 1 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.04.2024 с 09:30 до 17:30, отключение в течение 2 часов в указанный период

Веревское СП:

д. Коммолово.

 

01.04.2024 с 09:30 до 17:30

Сяськелевское СП:

д.Сяськелево, ул Школьная, Центральная,

д. Малое Сяськелево,

амбулатория, администрация.

 

30.03.2024 с 09:00 до 16:00

Новосветское СП:

д. Сабры, ул. Целинная.

 

01.04.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Семрино д.1-8 за ж/д.

 

 

 

        

 

 

 