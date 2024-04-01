Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.04.2024 с 10:00 до 17:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, промзона.

 

02.04.2024 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Старые Черницы.

 

02.04.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Семрино 9- линия д.1-8.