Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Новосветское СП:
п. Новый Свет, промзона.
02.04.2024 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Старые Черницы.
02.04.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Семрино 9- линия д.1-8.
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