В Ленобласти стартовал весенний призыв на военную службу
На территории Ленинградской области, в соответствии с Указом Президента России от 31 марта 2024 года, начинается весенний призыв на военную службу. Он пройдет с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Срок службы составит один год.
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Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин подчеркнул, что данная призывная кампания впервые будет проводиться с новыми возрастными параметрами. С 1 января 2024 года, согласно изменениям в федеральном законодательстве, призыву на срочную службу подлежат граждане России от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе.
Призывники не будут привлекаться к выполнению задач в зоне СВО.
За период службы солдаты смогут освоить современную военную технику, вооружение, получить дополнительную специальность.
Фото из архива "Гатчинской правды"
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