В Ленобласти стартовал весенний призыв на военную службу

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин подчеркнул, что данная призывная кампания впервые будет проводиться с новыми возрастными параметрами. С 1 января 2024 года, согласно изменениям в федеральном законодательстве, призыву на срочную службу подлежат граждане России от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе.

Призывники не будут привлекаться к выполнению задач в зоне СВО.

За период службы солдаты смогут освоить современную военную технику, вооружение, получить дополнительную специальность.





Фото из архива "Гатчинской правды"