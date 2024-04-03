Ленобласть — на передовой по поддержке участников СВО

С того момента, как Ленинградская область установила единовременные выплаты участникам СВО и их семьям — такие выплаты (например, в связи с заключением контракта, а также по ранению и гибели участников СВО), не учитываются в расчете среднедушевого дохода семьи при назначении полагающихся региональных мер социальной поддержки, — прокомментировала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. — В Ленинградской области по поручению губернатора с самого начала СВО ведется непрерывная работа над развитием комплекса мер поддержки. Сегодня для военнослужащих и их семей предусмотрено уже 65 различных региональных льгот и компенсаций, в том числе 18 прямых выплат».

Среди региональных мер поддержки — единовременные выплаты при заключении контракта, единовременные выплаты за ранение в зависимости от степени тяжести, компенсация 50% оплаты за ЖКУ (без учета нормативов), льготный проезд на транспорте по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, включая метро, освобождение от уплаты транспортного налога, а также первоочередное предоставление земельных участков, особые права, отдельные выплаты и льготы семьям, воспитывающим детей, в том числе поддержка при получении образования, и другие направления.