Стартовала регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»

«В этом году на осенних выборах смогут голосовать порядка 46 миллионов избирателей. Это серьёзная цифра. По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний – рекордный для региональных выборов», – отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Он также сообщил, что в качестве кандидатов на участие в процедуре подали заявки уже более семи тысяч человек.

«Количество растёт кратно, многие заявки находятся на рассмотрении. До окончания регистрации кандидатов – ещё 10 дней», – заключил Сергей Перминов.

«В Ленинградской области также началась регистрация избирателей по выборам кандидатов предварительного голосования на муниципальные выборы. Хочу отметить, что более 15 лет партия проводит процедуру предварительного голосования, где кандидаты проходят фильтр еще перед выборами и в итоге остаются самые достойные, кого знают и уважают люди. Эта система действительно доказала свою эффективность, она помогает партии сформировать свою позицию и разъясняет потенциальным избирателям то, чем будут заниматься будущие депутаты, когда они получат мандат. И в то же время она помогает исключить попадания во власть тех, кто нацелен не на улучшение жизни в регионе, а на решение своих личностных интересов» – рассказал депутат Законодательного собрания Ленобласти Евгений Смирнов.

Напомним, подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата можно на сайте PG.ER.RU до 25 апреля. Само голосование пройдёт с 20 по 26 мая. Его итоги подведут до 29 мая.