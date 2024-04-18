Дроны – для Победы

В Ленинградской области продолжает свою работу учебный центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Работу центра высоко оценил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона передал обучающимся новые боевые дроны и системы управления к ним. Александр Юрьевич поставил перед учебным центром конкретные цели: расширить возможности в сфере защиты неба, улучшить техническое оснащение, увеличить число курсантов.

– Было принято решение, что Фонд «Ленинградский рубеж» полностью берёт шефство над учебной частью – всё для того, чтобы центр подготовки операторов БПЛА стал лучшим! – заявил Александр Дрозденко.

Всё необходимое для этого делается прямо сейчас. Директор «Ленинградского рубежа» Виталий Будников, комментируя развитие учебного центра, рассказал о решении увеличить количество обучающихся в нём курсантов в целых 5 раз.

– После посещения 56-го центра по обучению заместителем министра обороны Российской Федерации Юнус-Беком Евкуровым, было предложено увеличить учебную часть от взвода до отдельного центра. Среднее количество курсантов, которое выпускалось ежемесячно после прохождения обучения, составляло 30 человек, теперь появилась возможность выпускать в месяц до 150 специалистов. В короткие сроки после запроса от военного ведомства было собрано всё необходимое для выхода учебного центра на новый уровень. Вместе с нашей шестой армией и 56-й частью держим руку на пульсе, наблюдая за всеми нововведениями на фронте, чтобы всегда увеличивать возможности защитников России! – отметил Виталий Будников.

Новые дроны, большее число курсантов – не сомневаемся, что все наши выпускники станут мастерами пилотирования БПЛА и внесут неоценимый вклад в общую Победу.