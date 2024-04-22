«Цветеньем наполняем мир» в Сиверской галерее

Здесь организуются художественные выставки, в которых принимали и принимают участие как профессиональные именитые художники, так и художники-любители, работающие в различных техниках, стилях и жанрах изобразительного искусства.

19 апреля в «Юбилейном» состоялась встреча с невероятно творческими людьми: самобытным художником Валерием Третьяком и его ученицей Людмилой Третьяк, выставка которых «Цветеньем наполняем мир» в настоящее время радует посетителей своими необычайно талантливыми работами. Это первая совместная выставка художников, в которой воплотились творческие мечты супругов.

Работы Валерия, представленные на выставке, – это пейзажи и натюрморты. В пейзажах много места уделяется природным мотивам. В некоторых можно узнать любимые уголки Сиверской.

Валерий Третьяк окончил Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова. Увлекается акварельной техникой, работает в разных жанрах: натюрморт, пейзаж, фэнтези. В настоящее время тяготеет к портретному жанру, постоянно совершенствуя мастерство в этой технике. Художник состоит в Товариществе свободных художников г. Санкт-Петербурга, является членом Гатчинского союза художников. Его работы были представлены на различных выставках в г. Ленинграде, Париже, многие из которых находятся в частных коллекциях в России, Франции, Германии, Финляндии.

Вечер был построен в форме беседы. Теплая дружеская атмосфера настраивала на возможность живого общения, обмена мыслями, энергией. Художник рассказывал о своём творческом пути; о том, где он берет идеи для своих картин и как воплощает их в жизнь, вкладывая в них душу, наполняя жизнью и светом; о своих планах на будущее. Вспоминал интересные и смешные истории из своей творческой жизни, делился жизненным опытом и тонкостями творческого мастерства, высказывая вслух свои мысли, чувства и переживания, открыто и доверительно рассуждая на тему осмысления внутренних противоречий. Участники встречи узнали, как происходит процесс написания картины и какие события влияют на создание новой работы, какое направление живописи или графики наиболее близкое, что вдохновляет художника, как в своих работах он старается отобразить ценности жизни.

Зрители активно участвовали в диалоге с художником, задавая различные вопросы, ведь общение с творческой личностью способствует как формированию художественного вкуса, так и накоплению впечатлений от просмотра живописных произведений.

Гости окунулись в атмосферу вдохновения, ярких красок, щедрого проявления таланта. Людмила прочитала стихи, написанные ею под впечатлением от работ Валерия, познакомила со своими картинами, отметив, что если есть желание украсить жизнь и выплеснуть на холст свои чувства, никогда не поздно взять в руки кисти и краски. А учитель у нее самый замечательный.

Благодарим Валерия и Людмилу за встречу, возможность ближе познакомиться c их творчеством. Желаем вдохновения, новых интересных сюжетов и новых выставок. На память о встрече художникам был подарен литературно-художественный сборник «Сиверский феномен», куда вошли книжные, газетно-журнальные публикации с воспоминаниями наших современников о культурной жизни Сиверской на рубеже XX и XXI веков.

Художественная выставка Валерия Третьяка и Людмилы Третьяк продлится в «Юбилейном» до 30 апреля. Спешите увидеть и насладиться настоящим искусством, которое наполняет нашу жизнь красотой и самым главным смыслом…

Елена Жеребцова