О жизни Пушкина в Михайловском расскажет анимация

Мультфильм придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Основной задачей авторов стала идея показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а как персонажа с настоящими человеческими чувствами.

Нарисовала мультфильм студия «Муха» под руководством Артура Абдрахманова. Производство началось в 2022 году. Уже снято и вышло 2 сезона телеверсии по 26 эпизодов в каждом сезонов, и вот летом предстоит выход «большого» фильма.

Режиссёром и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина, придумавшая сюжеты и мотивы мультфильма. В них причудливо соединяются литературные произведения, созданные во время ссылки, и биографические факты. А среди героев есть реальные лица: няня Арина Родионовна, лицейские друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф, её падчерица Анна Осипова и племянница Анна Керн, министр Нессельроде, агент Бошняк.

Кроме поэзии в фильме есть музыка, которую написал композитор Вячеслав Круглик.

Лента создана для широкой семейной аудитории, в ней найдут свою историю и самые маленькие, и взрослые.

Мультфильм можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 6 июня, в том числе по Пушкинской карте.