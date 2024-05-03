Ленинградская область активно провела Всероссийский субботник

Административный десант совместно с партийцами провели субботники и убрали общественные территории. По всему району организации, предприятия, школы и сады, общественные организации привели в порядок общественные территории после зимы.

В Бугровском поселении дали старт акции в поддержку Всероссийского музыкально-поэтического фестиваля «Эстафета вечной жизни». Привели в порядок Аллею Славы и посадили сирень. Участие в мероприятии принимали сторонники «Единой России» из Кировского, Тосненского, Подпорожского районов, а также Боевое Братство, Женсовет и неравнодушные жители поселения.

Провели субботник в деревне Пономарево Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района на территории Братского захоронения советских воинов, погибших в 1941-1944 гг.

В акции приняли участие сотрудники администрации Доможировского СП, отдельный пост 132 пожарной части ОГПС Лодейнопольского района ГКУ Леноблпожспас, сотрудники Доможировского ветеринарного участка и АО "Доможировский Леспромхоз". Привели в порядок территорию Братского захоронения и место захоронения почётного гражданина г. Лодейное Поле, директора совхоза Ильич – Владимира Петровича Грибанова.

Активисты Ломоносовского Местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в уборке территории Пульмановского карьера в Пениковском поселении.

Депутаты городского совета, члены Партии, участники предварительного голосования «Единой России» Алексей Фурсов, Антон Быстров, Александр Захаров, Виталий Заболотский, Ксения Петрова, Алексей Николин и активисты местного отделения Партии, представители «Народного фронта», представители районного Совета ветеранов, Общественной палаты, сотрудники администрации и подведомственных учреждений Тихвинского района объединили усилия, чтобы навести порядок в городе.