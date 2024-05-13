Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП:
д. Введенское ул. Введенская, Речная, Новая.
Рождественское СП:
п. Дивенский ул. Володарского, Горького, Карьерная, Школьная, пер. Советский,
д. Выра.
Веревское СП:
ДНП Горки.
14.05.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево,
д. Войсковицы ул. Колобанова, Надежды, Новосёлов,
СНТ массив Новый Учхоз (Пламя, Полёт, Прометей, Балтика, Ленинец и др.),
д. Реболово.
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