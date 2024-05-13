Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 мая

По Гатчинскому району прокатилась волна субботников, очистившая населенные пункты от мусорных залежей. Все, что копилось под снегом, осе-дало во дворах, падало с деревьев, валялось на улицах и не попало под метлу дворника – все собрали в мешки, сгребли граблями и подмели метелками.