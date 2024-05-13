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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.05.2024 с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:      

д. Введенское ул. Введенская, Речная, Новая.

 

14.05.2024 с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

п. Дивенский ул. Володарского, Горького, Карьерная, Школьная, пер. Советский,

д. Выра.

 

14.05.2024 с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

ДНП Горки.           

 

14.05.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево,

д. Войсковицы ул. Колобанова, Надежды, Новосёлов,

СНТ массив Новый Учхоз (Пламя, Полёт, Прометей, Балтика, Ленинец и др.),

д. Реболово.           