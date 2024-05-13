Ленобласть готова к пожароопасному сезону

Готовность лесопожарной техники, оборудования и инвентаря, укомплектованность подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований обсудили на аппаратном совещании в правительстве региона.

«В преддверии пожароопасного сезона 2024 года подготовлено к работе 147 камер видеонаблюдения за пожарной обстановкой: 29 проводных и 118 беспроводных, охватывающих более 90% территории Ленинградской области, утверждено 1 666 маршрутов наземного патрулирования, общая протяженность которых составляет 87,5 тыс. км», — рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

Всего для тушение лесных пожаров в Ленинградской области возможно привлечь 5 226 человек, 2 125 единиц техники и 10 255 единиц оборудования сводного отряда «Ленобллес», лесопользователей, муниципальных образований, военных лесничеств, аварийно-спасательных формирований региона.

Сохранения лесов от огня — одна из основных составляющих федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Пожарную безопасность на территории лесного фонда обеспечивают 71 пожарно-химическая станция «Ленобллес», система видеонаблюдения за пожарной обстановкой из 147 камер, охватывающая более 90% территории Ленинградской области. Для мониторинга пожарной опасности в лесах разработано 1 666 маршрутов наземного патрулирования.

В 2023 году на землях лесного фонда зарегистрировано 162 лесных пожара на площади 104,21 га, средняя площадь одного возгорания — 0,64 га — это один из самых минимальных показателей в регионе.