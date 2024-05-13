В гости к Исааку Шварцу в Сиверский

Исаак Шварц написал музыку к 35 спектаклям, 125 фильмам. Помимо этого, создал десятки симфонических произведений, среди которых два балета и скрипичный концерт. И одним из источников вдохновения для композитора был посёлок Сиверский в Гатчинском районе: здесь он прожил почти половину жизни – 45 лет, вплоть до самой смерти.

Рассуждая о музыкальном искусстве в своем последнем интервью, композитор сделал отсылку к своему французскому коллеге Анегеру, который утверждал, что «музыка – это искусство, которое доходит до сердца через мысль и возбуждает мысль через сердце». Исаак Шварц считал, что писать музыку следует «умом сердца» и обязательно делиться ею со слушателем. Его близкий друг Булат Окуджава (к слову, 9 мая прошел 100-летний юбилей барда) вспоминал, что Шварц был «пропитан музыкой с ног до головы»: «Пристрастие сопровождает его всюду и коренится в нём, в каждом его вкрадчивом жесте, в глазах, в какой-то отрешенной манере изъясняться, что обычно бывает, когда надо произносить слова, а в голове звучит музыка».

Сегодня каждый неравнодушный к искусству Исаака Шварца может прикоснуться к его музыке в Мемориальном доме-музее, расположенном в поселке Сиверский Гатчинского района. Композитор переехал сюда в 1964 году, скрываясь от городских шума и суеты. «И вправду, это моё место, благословенное место, я его отлично чувствую, и оно меня, вероятно, тоже», – говорил о Сиверском музыкант.

Здесь он написал два балета «Страна чудес» и «Накануне» (по роману Тургенева), музыку к спектаклям Георгия Товстоногова «Идиот», «Горе от ума», «На всякого мудреца довольно простоты». Кроме того, в Сиверском были созданы произведения к известным фильмам, среди которых песни «Кавалергарда век недолог» из кинокартины «Звезда пленительного счастья» и «Ваше благородие, госпожа Удача!» для «Белого солнца пустыни». К слову, именно «Ваше благородие, госпожа Удача!» стала первой песней, прозвучавшей на космическом корабле, и занесла Исаака Шварца в Книгу рекордов Санкт-Петербурга. Эту книгу с благодарственной подписью «Исааку Иосифовичу Шварцу с благодарностью за музыку, которая вдохновляет космонавтов на полёт!» космонавт Георгий Гречко в 2007 году подарил композитору.

Сегодня в музее сохранены интерьер и детали быта, какими они были при жизни Исаака Шварца. Посетители музея могут увидеть около пяти тысяч экспонатов, среди которых архивные документы, нотные сборники и партитуры, афиши спектаклей и кинокартин и рояль композитора. В 2020 году на территории дома-музея был построен Концертно-выставочный зал, в котором любители творчества композитора собираются на лекциях, семинарах, концертах и художественных выставках. В этом году, 11 мая, в преддверии дня рождения композитора здесь выступил государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» с концертной программой «Мелодия белой ночи». Музыкантам удалось передать живой дух творчества Исаака Шварца, погрузить слушателей в атмосферу волшебства, света, романтики прошлого.

«Сиверский отшельник» – так в шутку, по-доброму называли друзья гениального композитора. В своё время этот посёлок выбрал для жизни и поэт Аполлон Майков. Умиротворение деревенских пейзажей и размеренное течение времени, несомненно, вдохновляло, скрывая творцов от городского шума. К Исааку Шварцу нередко приезжали известные гости: Окуджава, Бродский, Высоцкий… А сегодня погостить у композитора и услышать здесь любимые мелодии можете и вы.

Алёна Соколова