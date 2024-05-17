Минцифры и IT-специалисты подтвердили готовность цифровых технологий для предварительного голосования «Единой России»

Как отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, подводя итоги заявочной кампании на участие в процедуре, в этом году на всех уровнях выборов от кандидатов подано более 22 тысяч заявлений. Средний конкурс – выше 5 человек на место.

Молодых кандидатов стало больше, чем в 2023 году – 31%. Выросло до 49% число членов партии и до 24% – число сторонников. Беспартийных кандидатов – 27%.

В два раза увеличилось количество кандидатов – участников СВО. В 2023 году от них поступила 101 заявка на участие в процедуре, в текущем году – 210.

«В Ленинградской области наблюдается серьезный интерес к участию в предварительном голосовании как среди тех, кто хотел бы сам пойти от «Единой России» кандидатом на предстоящие муниципальные выборы, так и среди людей, которые уже сейчас хотят выбрать лучшие команды от Партии, которую они традиционно поддерживают.

В кандидаты пошли люди самых разных профессий. Среди них профессиональные муниципальные управленцы, представители рабочих специальностей, как в сфере промышленного производства, так и работники сельского хозяйства; деятели культуры, сотрудники детских садов, школ, вузов; спортсмены и специалисты в сфере здравоохранения, предприниматели. Отмечу, что в регионе выросло число молодых кандидатов. Мы особо поддерживаем участие в голосовании ветеранов СВО.

Несмотря на то, что система голосования подвергается постоянным DDOS-атакам, а большая их часть, разумеется, происходит из-за рубежа, все попытки повлиять на ход голосования подобным способом, провалились. У нас опытная команда IT-специалистов. Благодаря их слаженным действиям, сейчас система голосования работает в штатном режиме», – рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Партии Дмитрий Рытов.

Неделя голосования пройдёт с 20 по 26 мая. 19 мая состоится разделение ключей шифрования блокчейна ЭПГ, а 26 мая их соединят и начнётся подсчёт голосов.

Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев подчеркнул, что мультичейн электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет соблюдать все принципы голосования.

«В первую очередь, он обеспечивает неизменность данных в бюллетене. Второй принцип – соблюдение тайны голосования. Бюллетень подписывается тайным ключом, который сохраняется только на устройстве у гражданина. Третий принцип – открытость наблюдения. После голосования мы публикуем блокчейн на сайте PG.ER.RU, и каждый может провести свой собственный пересчёт голосов и анализ данных, которые опубликованы на сайте. У граждан, которые не являются техническими специалистами, есть возможность проверки корректности волеизъявления с помощью ключа, который можно сохранить после голосования», – рассказал Вячеслав Сатеев.

По его словам, количество атак на цифровые сервисы партии растёт, они становятся более интеллектуальными. Но специалисты успешно отражают их

Замдиректора Департамента развития инфраструктуры электронного Правительства Министерства цифрового развития Галина Сташевская отметила, что активное применение «Единой Россией» цифровых технологий и портала «Госуслуги» делает партию и её кандидатов более узнаваемыми для широкого круга избирателей.

«Единая Россия» находится в авангарде цифровизации политической жизни и избирательного процесса», – сказала Галина Сташевская.