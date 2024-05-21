Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
22.05.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево (частично)
22.05.2024 с 09:00 до 17:00
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Муттолово,
д. Туганицы.
22.05.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Чикино,
д. Ляды.
22.05.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Вопша, д.1-15
22.05.2024 с 09:00 до 19:00
Веревское СП:
п. Торфопредприятие,
д. Пегелево,
д. Кирлово,
тер. ДНП Родник.
22.05.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой.
22.05.2024 с 09:00 до 19:00
Таицкое ГП:
тер. СНТ массив Тайцы.
22.05.2024 с 09:00 до 19:00
Пудостьское СП:
д. Мыза-Ивановка,
д. Кямяря, зона Кямяря дачи,
д. Малая Оровка.
22.05.2024 с 10:00 до 17:00
п. Терволово, ул. Сельская, ул. Дачная,
д. Хюттелево.
22.05.2024 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Порожек.
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