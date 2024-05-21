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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.05.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево (частично)

22.05.2024 с 09:00 до 17:00

д. Акколово,

д. Тойворово,

д. Муттолово,

д. Туганицы.

 

22.05.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Чикино,

д. Ляды.

 

22.05.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Вопша, д.1-15

 

22.05.2024 с 09:00 до 19:00

Веревское СП:

п. Торфопредприятие,

д. Пегелево,

д. Кирлово,

тер. ДНП Родник.

 

22.05.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой.

 

22.05.2024 с 09:00 до 19:00

Таицкое ГП:

тер. СНТ массив Тайцы.

 

22.05.2024 с 09:00 до 19:00

Пудостьское СП:

д. Мыза-Ивановка,

д. Кямяря, зона Кямяря дачи,

д. Малая Оровка.

22.05.2024 с 10:00 до 17:00

п. Терволово, ул. Сельская, ул. Дачная, 

д. Хюттелево.

 

22.05.2024 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Порожек.