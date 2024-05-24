Сбер: жители Северо-Запада наращивают юаневые счета

За четыре месяца 2024 года объем привлечённых денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 10%. С начала года наибольший рост интереса к юаням Сбер зафиксировал в Северной столице, Архангельской и Ленинградской областях. При этом доли в общем объёме вложенных в юани рублей по регионам Северо-Запада распределились следующим образом: 85% портфеля вкладов приходится на Санкт-Петербург, на втором месте Республика Коми – 4%, на третьем – Вологодская область (3%).

По данным Сбера, сегодня юань является самой популярной валютой дружественных стран. Рост интереса и доверия к китайской валюте связан с её общей популяризацией на рынке международных расчётов и инвестиций и с привлекательными условиями по вкладу в юанях. С учётом капитализации максимальная ставка по нему сегодня достигает 4,52% годовых. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть такой вклад можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн и в отделениях Сбера с помощью сотрудника банка.

Подробнее о «Вкладе в юанях» — на сайте банка.





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