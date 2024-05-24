Выставку «Россия» посетил 14-ти миллионный гость

«Мы первый раз на Выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и в этот раз решили посетить ВДНХ», — рассказал Кирилл Старов. «Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — добавила его мама Лариса.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Стенд Ленинградской области также представлен на выставке в павильоне №75 и пользуется большим интересом со стороны посетителей.