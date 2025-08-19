Мирослав Малолетов – бронзовый призер по фехтованию

В соревнованиях участвовало 18 команд в мужской группе и 17 команд – в женской. Всего было 149 спортсменов: 75 юниоров и 74 юниорки.

В составе сборной Ленинградской области-1 в Первенстве участвовал гатчинский спортсмен Мирослав Малолетов – воспитанник клуба «Фехтуй! Гатчина!». Вместе с командой он занял 3 место в командном зачете, уступив двум петербургским сборным.

В личном зачете у Мирослава Малолетова 5 место. Поздравляем спортсмена и его тренеров – Илью Викторовича Букреева и Константина Владимировича Кассина – с высокими результатами!