В Войсковицах установят исторический танк КВ-1

«В Войсковицах на мемориале Зиновия Колобанова заменим танк ИС-2 на исторический КВ-1, на котором в действительности совершил подвиг советский танкист. Рота Колобанова из 5 танков уничтожила в бою 19 августа 1941 года колонну фашистской бронетехники из 43 машин, сам командир подбил 22 вражеских танка.

Благодарю за неутомимый труд по восстановлению и сохранению исторической памяти Олега Титберию, руководителя ленинградского отделения военно-исторического общества. В музее Колобанова в южном микрорайоне Всеволожска — новые экспонаты и экспозиции: реальная техника — живая память, поднятая и восстановленная поисковиками Ленобласти», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который сегодня посетил музей во Всеволожске, в ходе рабочей поездки.