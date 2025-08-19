20 августа отключат холодную воду в Гатчине
В связи с производством работ на сетях водопровода по переключению вновь смонтированной сети в действующую систему водоснабжения 20.08.25г. с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение на ул.7 Армии от ул. Урицкого до ул. Киргетова.
Рубрики: ЖКХ
Объекты попадающие под отключение: ул.7 Армии д.12А,21,19,19а,15,15а,10,10а,10б,10б к1,10а к1,9; ул. Рощинская д.2,2а,2б,2в; ул. К. Маркса д.66,64,62,69,67,71,73,73а,77,75; ул. Гагарина д.20.
