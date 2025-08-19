Заключить договор аренды теперь можно с помощью Госуслуг
Снять или сдать квартиру становится всё проще и безопаснее. Теперь подписать договор найма можно с помощью Госуслуг. Первым в свой сервис технологию интегрировал Циан, но в будущем её будут использовать и другие участники рынка.
В чём преимущества сервиса
- оформить договор аренды можно без личной встречи, даже находясь в разных городах
- стороны авторизуются через Госуслуги. Можно быть уверенным, что в сделке участвуют реальные люди
- документы участников сделки верифицированы. Можно не сомневаться в их актуальности
- право собственности на недвижимость подтверждено. Сдать чужую квартиру невозможно
- большая часть полей договора заполняется автоматически. Это позволяет избежать ошибок
- сразу после заключения договора при желании можно онлайн оформить временную регистрацию для нанимателя
Как это работает
- Собственник или риэлтор размещают объявление на Циане, указав готовность заключить договор онлайн. В их личном кабинете появляется ссылка на сервис Госуслуг
- Договор по ссылке заполняет собственник. Он указывает дополнительные условия: количество проживающих, запрет на курение, возможность проживать с животными и т.п.
- Когда всё будет готово, появится QR-код. Его можно отсканировать нанимателю или направить ссылкой
- Наниматель считывает QR-код, авторизуется через Госуслуги и проверяет договор. Если он согласен с условиями, документ направляется на подпись обеим сторонам в «Госключ». У собственника и нанимателя есть 24 часа на то, чтобы его подписать
- Если в договоре указано, что собственник предоставляет нанимателю временную регистрацию, автоматически сформируется черновик заявления в МВД на Госуслугах. Все поля уже будут заполнены, останется только проверить данные и нажать кнопку «Отправить». Визит в ведомство не потребуется: ответ поступит онлайн — в личный кабинет на Госуслугах.
