Заключить договор аренды теперь можно с помощью Госуслуг

В чём преимущества сервиса

сразу после заключения договора при желании можно онлайн оформить временную регистрацию для нанимателя

документы участников сделки верифицированы. Можно не сомневаться в их актуальности

стороны авторизуются через Госуслуги. Можно быть уверенным, что в сделке участвуют реальные люди

оформить договор аренды можно без личной встречи, даже находясь в разных городах

Как это работает

Собственник или риэлтор размещают объявление на Циане, указав готовность заключить договор онлайн. В их личном кабинете появляется ссылка на сервис Госуслуг

Договор по ссылке заполняет собственник. Он указывает дополнительные условия: количество проживающих, запрет на курение, возможность проживать с животными и т.п.

Когда всё будет готово, появится QR-код. Его можно отсканировать нанимателю или направить ссылкой

Наниматель считывает QR-код, авторизуется через Госуслуги и проверяет договор. Если он согласен с условиями, документ направляется на подпись обеим сторонам в «Госключ». У собственника и нанимателя есть 24 часа на то, чтобы его подписать