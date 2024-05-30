Мороженое с кишечной палочкой и признаками фальсификата: что показало исследование

Для исследования закупался как классический ванильный пломбир, так и сливочное, молочное и двухслойное мороженое. 29 торговых марок содержали различные наполнители.

37 ТМ мороженого произведены на территории России, и 1 ТМ («Мишка на полюсе») – в Казахстане. 20 ТМ изготовлены по ГОСТ 31457-2012, 6 ТМ – по ТУ, 12 ТМ – по СТО.





Результаты исследования

Обязательным требованиям законодательства соответствует более 60% исследованной продукции. Среди них: Вологодский пломбир, Золотой стандарт, Коровка из Кореновки, Монарх, Светаево, Чистая линия, Monterra, Белое золото, Вкусвилл, Жемчужина России, Магнат, Маша и Медведь, Свитлогорье, Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M's, Степ.

Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов отмечает: «Доля фальсификата в молочной отрасли в последние годы постепенно снижалась благодаря введенной системе прослеживаемости «Меркурий» и другим системным мерам, предпринятым государством. Сегодня она достигла исторического минимума. Зоной риска остается лишь сегмент государственных закупок. Результаты исследования мороженого подтверждают, что наличие фитостеринов перестало быть массовым нарушением на рынке, и точечные отклонения могут быть связаны с попаданием других компонентов на основе растительных жиров в пробу, например, шоколадной крошки и элементов глазури и др.».

Однако мороженое некоторых торговых марок оказалось некачественным – эксперты обнаружили замену молочного жира растительным. Чтобы определить, добавлял производитель в основу для мороженого растительные жиры или нет, в лаборатории изучили продукцию на наличие фитостеринов, которые отсутствуют в молоке и встречаются только в растительных жирах (например, в кокосовом, пальмовом масле). Кроме этого, в лаборатории исследовали жирнокислотный состав мороженого, несоответствие которого рекомендуемым нормам может свидетельствовать о недобросовестности производителя и наличии жиров немолочного происхождения в продукте.

Фитостерины обнаружены в мороженом торговых марок «Как раньше», «Ля Фам», «Филевское». В них же молочного жира оказалось значительно меньше установленных законодательством нормативов, что также подтверждает фальсификацию. В мороженом ТМ «Вкусландия» и «Ленинградское» фитостерины не обнаружены, однако в них выявлено значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Это говорит о том, что в данной продукции замена молочного жира могла осуществляться жирами растительного происхождения, очищенными от стеринов, либо использовалось молочное сырье с внесенными животными жирами. Такое мороженое тоже является фальсификатом.

Еще одна проблема – кишечная палочка. Эти бактерии встречаются в продукции, которая не проходит термическую обработку. БГКП могут попасть в мороженое, если нарушена технология производства или на этапе доставки и хранения мороженого была нарушена целостность упаковки. Кишечная палочка обнаружена в продукции ТМ «Ермолино» и «Мишка на полюсе».

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней СамГМУ, клиники СамГМУ Анастасия Новикова:

Мороженое, изготовленное из молока (сливок), относится к разряду скоропортящихся продуктов при разморозке, а потому является благоприятной средой для быстрого размножения болезнетворных микроорганизмов. Нарушение режима хранения, транспортировки, не соблюдение температурного режима – все это может стать причиной острых кишечных инфекций.Так, обнаруженая кишечная палочка – возбудитель пищевой токсикоинфекции, которая может вызвать клинику острого гастроэнтерита: рвота, жидкий стул, боли в животе, повышение температуры. Для маленького детского организма, с неокрепшей иммунной системой, употребление даже небольшой порции такого мороженого (±50 грамм) чревато последствиями, вплоть до обезвоживания, вследствие быстрой потери жидкости из-за рвоты и жидкого стула. В этих случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, ведь обезвоживание у детей развивается очень быстро

Дрожжи и плесени не нормируются для мороженого, но эксперты изучили товары на их наличие. Исследование показало, что в некоторой продукции есть значительное количество дрожжей и плесеней:

В мороженом «Выбор семьи» – дрожжи;

В мороженом «Жемчужина России» – плесени;

В продукции марок «Белое золото» и «Ленинградское» – и дрожжи, и плесени.

Поскольку содержание в мороженом плесеней и дрожжей не нормируется, данный факт нельзя считать нарушением.

Несоответствие маркировке. Мороженое торговых марок «Ермолино» и «48 копеек» не соответствовало маркировке по массе нетто: в маркировке указано 110 г. и 432 г., а по факту оказалось 101 г. и 414 г. соответственно.

Мороженое «Настоящий пломбир Русский холод» не соответствовало маркировке по массовой доле углеводов – на этикетке указано 34 грамма, по факту же оказалось 24,2 грамма.

Исследование показало, что меньше всего сахара содержится в мороженом «ВкусВилл». Самое сладкое мороженое – Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle, Светаево.

Реакция контрольно-надзорных органов и торговых сетей

По информации, представленной Россельхознадзором (ЦА), Управлениями объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трём хозяйствующим субъектам: ООО «НБН-ПЛОМБИР» (ТМ "Выбор семьи"), ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ" (ТМ "Вкусландия"), ООО «ТАЛОСТО-3000» (ТМ «Ля Фам варёнка»).

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области объявило предостережение изготовителю мороженого ТМ «Ленинградское» (сливочное ванильное с клубничным наполнителем в вафельном сахарном рожке с шоколадной глазурью) ООО «АЙСБЕРРИ-ФМ».

ТС Глобус сообщила о проведении внутренней проверки ТМ «Филевское» и ТМ «Вкусландия».





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