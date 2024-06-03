Праздник спорта в Гатчине на стадионе «Спартак»

1 июня с утра коллективы спортивных школ, представители общественных организаций, взрослые и дети целыми семьями собрались на стадионе, чтобы посоревноваться, посмотреть показательные выступления спортсменов и зарядиться атмосферой праздника.

Соревнования открыла королева спорта – легкая атлетика. С показательными выступлениями выступили воспитанники легкой атлетики Гатчинской спортивной школы № 1 и Коммунарской спортшколы. В программе были бег на 60 метров с барьерами, толкание ядра, прыжки в длину и в высоту. В секторе для прыжков в высоту героем дня была мастер спорта России Татьяна Ермаченкова, показавшая на домашнем стадионе результат 190 см.

Активисты Гатчинского дворца молодежи играли с самыми младшими участниками праздника.

Благотворительный фонд «Теплый дом» организовал для детей увлекательный мастер-класс.

Также прошли встречные эстафеты семейных команд – в разном составе, включая многодетных.

На площадке Центра тестирования ГТО сдавали нормативы комплекса: все желающие – от детсадовцев до 50-летних – могли проверить свою физическую подготовку. Всего в сдаче норм ГТО приняло участие полсотни человек. Каждому вручили сувенир и сертификат с результатами тестирования. Результаты тех, кто предоставил соответствующий пакет документов, были загружены в личные кабинеты участников для формирования знака отличия ГТО.

В полдень состоялось торжественное построение и парад: команды гатчинских спортивных школ, прославленные чемпионы и ветераны спорта прошли круг почета по стадиону. Всех приветствовали председатель комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинской администрации Сергей Пименов, вице-президент Федерации синхронного плавания России Никита Белоусов и другие. С приветственным словом выступили также ветераны гатчинского спорта Вениамин Соловьев и Николай Пименов. Все выступавшие желали успехов юным спортсменам Гатчины

Под звуки российского гимна государственный флаг подняли заслуженный тренер России по легкой атлетике Олег Баканов, мастер спорта, гатчинская легкоатлетка Татьяна Ермаченкова и капитан футбольной команды «Гатчина» (игроки 2010 года рождения) Андрей Оберст.

После показательных выступлений гатчинских спортсменов состоялась церемония награждения призеров и победителей семейной эстафеты. Так, в группе «папа, мама и трое детей» победила семья Паращишиных из Гатчины: родители Юрий и Елена, сыновья – 14-летний Георгий, 10-летий Михаил и 8-летняя Ева.

Паращишины – настоящая многодетная спортивная семья. Родители ведут здоровый и спортивный образ жизни, активно занимаясь физкультурой. А также глава семейства уже 16 лет преподает атлетическую гимнастику в Больших Колпанах, силовое троеборье. Елена играет за гатчинскую баскетбольную сборную. Все дети – спортсмены: старший Георгий играет в хоккей, младшие занимаются плаванием в спортшколе № 2.

«Если мы не в отъезде, обязательно принимаем участие во всех городских соревнованиях, спортивных праздниках и всегда занимаем первые или призовые места», – сказала Елена Паращишина.

Завершился праздник в честь Дня защиты детей товарищеским футбольным матчем между командами ветеранов футбола Гатчины, которые на этом стадионе защищали не только честь города и района, но и всей Ленинградской области.

- Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоялся в формате спортивных мероприятий, потому что любовь к спорту надо прививать с малых лет, – уверен председатель гатчинского спорткомитета Сергей Пименов. – Все соревнования прошли на высоком организационном уровне. Стадион полностью преобразился: появилось современное легкоатлетическое покрытие, оборудование – барьеры, сектора для прыжков, новое футбольное поле, хорошее освещение, трибуны с навесами. Это действительно исторически спортивное место, и теперь стадион «Спартак» будет настоящей спортивной достопримечательностью города.

Екатерина Дзюба