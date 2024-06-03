В ДТП с самокатом пострадал 7-летний ребенок

2 июня в 14:40 у дома 4 по Дворцовой набережной 31-летний житель Гатчинского района, управляя электросамокатом (кикшеринг) в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть в сопровождении мамы 7-летнего ребенка.

В результате ДТП мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В отношении самокатчика возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.