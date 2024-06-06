Александр Пушкин: «Я чрезвычайно дорожу именем своих предков»

Название выставки связано со знаковым стихотворением Александра Пушкина «Моя родословная», ставшим резкой отповедью на насмешки над его происхождением и обвинения в снобизме. В этом произведении поэт воссоздал биографию не только своего или других родов, но и всей России.

Пушкин гордился своей родословной, изучал её. История его славного рода прослеживается до XIII века - до времен, когда Русь боролась с иноземными захватчиками. Судьбы представителей рода Пушкиных неповторимым узором вплелись в отечественную и мировую историю, и поэт имел все основания писать: «Я чрезвычайно дорожу именем своих предков, этим единым наследием, доставшимся мне от них».

На выставке в библиотеке А.С. Пушкина представлены уникальные оцифрованные документы - родословное древо Пушкиных (конец XVIII века), герб рода Пушкиных и жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны А.П. Ганнибалу на потомственное владение землями «Михайловской губы».

Художественные изображения и фотографии знакомят посетителей с предками поэта. Среди них — его прадеды и деды, бабушка поэта, Мария Алексеевна; отец поэта Сергей Львович, его мать Надежда Осиповна.

Знаменитый портрет жены поэта, Натальи Гончаровой, раскрывает её редкую красоту. Какие замечательные строки писал Пушкин своей супруге: «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — а душу твою я люблю ещё более твоего лица»!

Представлены редкие фотографии детей Пушкина, его внуков и их детей. Его потомки оказались достойны своего великого предка.

Старшая дочь поэта Мария Александровна Пушкина (Гартунг) (1832-1919) была фрейлиной императрицы и, по некоторым предположениям, послужила прототипом Анны Карениной в одноименном романе Толстого. У Марии Александровны не было своего потомства, но она помогала воспитывать детей своему овдовевшему брату. Из всех четверых детей великого поэта Марии Александровне была дарована самая долгая жизнь: она умерла в возрасте 86 лет.

Старший сын поэта Александр Александрович (1833-1914) был военным, участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и освобождении Болгарии, командуя Нарвским полком. За храбрость был награжден золотой саблей и орденом Святого Владимира 4-й степени. Занимался общественной деятельностью, стал почетным опекуном различных учебных и благотворительных учреждений, входил в ученый совет Екатерининских и Александровских женских курсов.

А.А. Пушкин дожил до 81 года, умер 19 июля 1914 года, в день объявления Германией войны России – от нервного потрясения из-за этого события. Александр Александрович стал отцом 13 (!) детей, от которых и продолжился род Пушкиных.

Младший сын поэта Григорий Александрович (1835-1905) стал статским советником и мировым судьей Опочецкого уезда. Выйдя в отставку в чине подполковника, поселился в родовом имении. Бережно хранил вещи отца, ухаживал за его могилой, стал первым хранителем и создателем домашнего музея-усадьбы. Потомства не оставил.

Младшая дочь, Наталья Александровна Пушкина (Дубельт) (1836-1913) унаследовала нрав отца и красоту матери. Судьба её необычна: она носила титул графини Меренберг и была морганатической супругой принца Николая-Вильгельма Нассауского. У Марии Александровны было шестеро детей, двое из них породнились с домом Романовых.

Выставка «Моя родословная» продлится до 16 июня.

Юлия Лысанюк