Глухарь – птица ленинградского леса

Самая крупная птица

Думаю, многим из вас хорошо известно народное выражение: «Эх ты, глухая тетеря!» Так обращаются к человеку, который по невнимательности что-нибудь не услышал. А вы не задумывались, почему «глухая» – именно «тетеря»?

Итак, по порядку. Самой крупной птицей лесов – не только нашей Ленинградской области, но и всей России – является глухарь. В древности на Руси глухаря называли «глухим тетеревом» или «глухой тетерей». То есть, кроме обычного тетерева, был ещё «глухой тетерев», он же глухарь.

Глухарь не только самая крупная птица наших лесов, но и одна из самых красивых. Во время видеосъёмки из специальной маскировочной засидки мне не раз удавалось разглядеть его с расстояния нескольких метров. Грудь у самца фиолетово-зелёная с металлическим отливом. Удлинённые перья на подбородке образуют величественную бороду. На голове чётко выделяются красные брови и крючкообразный, мощный, как у орла, клюв. Любопытно, что большой веерообразный хвост глухаря состоит ровно из 18 перьев. Что до его веса, то он может доходить до 5 килограммов. А вот глухарки – вдвое меньше самцов и имеют пёструю маскировочную окраску.

Битва за любовь

Основную часть жизни глухари проводят в гордом одиночестве. И только раз в году, начиная с конца зимы, они концентрируются в определенном месте, которое называется токовищем, – где происходит таинство брачных отношений.

Всю свою жизнь глухарь преданно встречает весну на одном и том же току. Ещё в феврале на этом месте самцы начинают обозначать свою территорию – куда весной они будут приглашать самок. Чтобы «застолбить» персональный участок, глухарь важно расхаживает с опущенными крыльями и буквально рисует на снегу замысловатые «чертежи». Кстати, по этим рисункам на снегу я и нахожу глухариные тока. На одной такой территории одновременно может собираться около 15–20 крупных птиц.

Активный этап брачного периода у глухарей выпадает на весну: с апреля по май. В течение всего этого времени каждый глухарь ревностно охраняет свой индивидуальный участок. Центр тока считается наиболее престижным местом, поэтому участки здесь занимают самые сильные и взрослые самцы. Именно с ними чаще всего и спариваются глухарки.

Глухари прилетают на токовище ещё с вечера. И терпеливо ждут, чтобы рано утром, затемно, сидя на дереве, начать исполнять свою знаменитую брачную песнь. Во время пения глухарь принимает особую позу. Хвост его раскрывается широким веером, а голова и шея поднимаются почти вертикально. Песня глухаря состоит из двух колен: вначале идет серия чётких щелчков, а затем – звук, напоминающий заточку металлического инструмента. Это вторая часть брачной песни, которая так и называется: «точение». Слуховой аппарат птицы устроен таким образом, что во время «точения» глухарь на несколько секунд перестаёт слышать – буквально глохнет.

Этот момент можно использовать, чтобы приблизиться к птице. Но делать это надо в полной темноте, ведь у глухаря очень хорошее зрение. За короткое время можно успеть сделать ровно 3 шага вперёд – и замереть. Следующие три шага получится пройти только когда птица снова запоёт, а иначе она услышит шорох – и сразу улетит. Такими короткими перебежками в полной темноте я и приближаюсь к поющему высоко на ветвях глухарю. Прячусь с камерой за деревом и жду наступления рассвета, чтобы полюбоваться им во всей красе.

Возраст токовищ исчисляется многими десятилетиями. В Ленинградской области известны глухариные тока, возраст которых – более века. У нас они находятся чаще всего в сосновых лесах и, как правило, на краю болот. Крайне важно знать эти места и в случае вырубки леса ни в коем случае их не трогать, ведь уничтожение традиционных мест токов резко снижает численность глухарей!

С восходом солнца самцы спускаются с деревьев на землю, где продолжают токовать. Важно расхаживая, они высматривают самок. А иногда – и конкурентов, с которыми периодически устраивают драки. Глухарки выбирают своих женихов по песне, и когда яркий певец спускается на землю, самки сами подлетают к нему. Нередко около взрослого самца собираются до пяти и более глухарок. Можно наблюдать, как жених, расправив веером хвост, словно павлин, важно расхаживает по земле, поёт, а самки водят вокруг него хоровод. После спаривания глухарки улетают с тока. В укромном месте в земле они вырывают ямку, в которую откладывают яйца. В гордом одиночестве птицы насиживают яйца и затем выращивают птенцов. А самцы тем временем продолжают прилетать на токовище, петь, драться с конкурентами – и ждать, когда на них обратит внимание очередная невеста.

Глухарь – птица осторожная

Изредка в природе встречаются крайне агрессивные глухари – они могут нападать даже на человека. Это, конечно же, не норма. Глухарь – крайне осторожная птица. При виде приближающегося человека он всегда улетает – даже если сидит на высоком дереве.

У меня в жизни было несколько встреч с глухарями-драчунами. Впервые – на Южном Урале, а несколько лет назад – и у нас в Ленинградской области. Мой совет: при встрече с агрессивной птицей нужно немедленно уходить. Глухарь смело набрасывается на человека, пуская в ход свой острый, загнутый, как у орла, клюв и крылья! Поверьте, эти удары весьма болезненны! После встречи с глухарем-драчуном на моей спине неделю сияли синяки.

Глухарь нападает на человека только на участке, который считает исключительно своим – и не терпит гостей, за исключением, конечно же, вожделенных глухарок.

Чтобы поснимать для истории встречу с драчуном, пришлось искать к птице подход. В прямом смысле слова – договариваться с ней. Прошло около получаса, прежде чем глухарь позволил мне спокойно поснимать себя – и даже позировал, сидя на моей спине!

Причину столь необычного поведения учёные пока объяснить не могут. Была гипотеза, что всему виной патологически высокий уровень половых гормонов в брачный период – весной. Но в то же время описаны встречи с глухарями-драчунами и осенью, и даже зимой – когда самцы нападали на лыжников и сноубордистов.

Ещё один интересный факт про глухаря: зимой его основная еда – это хвоя сосны. И чтобы перетереть эту грубую пищу, с осени глухарь заглатывает мелкие камушки, которые по-научному называются гастролитами. Прямо в своём желудке он устраивает «склад» из тщательно отобранных, максимально крепких камушков. К наступлению холодов в животе у глухаря их должно быть около 1000, иначе ему не перезимовать (у глухарок камушков примерно вполовину меньше). Недостаток в желудке гастролитов – одна из основных причин гибели этих птиц зимой.

По данным комитета по охране животного мира Ленинградской области, в нашем регионе обитает более 34 тысяч глухарей. Поэтому во время прогулки в лесу есть большая вероятность увидеть этого красавца. Главное – к нему не приближаться: а то вдруг вам повстречался именно тот глухарь-драчун?

Любите и берегите природу!

Павел Глазков

Фото автора