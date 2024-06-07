Страна даёт металл

Металл будущего

Сами металлурги называют 13-й элемент таблицы Менделеева «металлом будущего». Сегодня из него производят не только привычные всем ложки и кастрюли или знаменитые сплавы для летательных аппаратов. В 21-м веке без алюминия нельзя представить машиностроение и энергетику, строительство и медицину. Этот металл критически необходим России для обеспечения промышленного суверенитета страны и технологического развития. Его роль в экономике особенно ярко «подсветили» западные санкции, когда всем стало понятно: в ближайшие годы России предстоит опираться на собственные силы и ресурсы.

— Алюминиевая отрасль — базис для построения экономики замкнутого цикла, так как этот металл может быть переработан бесконечное число раз без потери свойств, причём срок службы изделий из него превышает 90 лет, — поясняет Ирина Казовская, председатель Алюминиевой ассоциации России. — По нашим подсчётам, потребление крылатого металла на внутреннем рынке должно вырасти более чем на 400–500 тыс. тонн и составить 1,5 млн тонн ежегодно к 2026 году. В показателях на душу населения это составит около 10 кг в год, приблизившись к постоянно растущему среднемировому значению.

Ирина Казовская, председатель Алюминиевой ассоциации России

Значительная часть этих объёмов – высокотехнологичное производство. Например, изготовление литых компонентов, легкосплавных колёс и двигателей для автопрома. Или же развитие городской, причальной и дорожной инфраструктуры. А ещё – новые кабели для энергосетей, пассажирские вагоны для скоростных магистралей и метро, развитие авиации и судостроения, импортозамещение в сфере строительства и энергетики.

Показателен пример «Русала», который внедрил и за несколько лет утроил поставки порошковых сплавов для протезирования методом 3D-печати. Это решение существенно упростило производство протезов для медицинской отрасли – в том числе для ветеранов боевых действий. Другой яркий проект «Русала» – строительство взлётно-посадочных полос из алюминия. Перспективное решение рассчитано на развитие аэродромной инфраструктуры для малой авиации и повышение транспортной доступности удалённых и труднодоступных районов.

– Ещё одно ноу-хау – алюминиевый сплав в электропроводке. Вот уже несколько лет проводка из высокотехнологичных алюминиевых сплавов активно используется в России при строительстве многоквартирных домов, – дополняет список инноваций Ирина Казовская.

Время вызовов

Главный вызов, который стоит перед алюминиевой отраслью сегодня, – найти баланс между внутренним потреблением и экспортом. Исторически наша страна поставляла весомую часть продукции из «летучего металла» за границу. Даже в период санкций страны Запада не смогли отказаться от российского алюминия. К началу 2024 года Евросоюз увеличил его поставки на 66%. Как говорят эксперты, – европейцы наращивают закупки в страхе перед новыми санкциями. Те же США и Британия уже ввели полный запрет на ввоз алюминия из России. Неудивительно – американцы и здесь рады устранить конкурента, чтобы протолкнуть на рынок более дорогой и гораздо менее популярный металл из США.

Чем не повод для того, чтобы поставлять больше продукции на собственный рынок? С этим согласны представители Алюминиевой ассоциации России.

– Действительно, только четверть от объёмов производства потребляется на внутреннем рынке. Хотя Россия занимает второе место по производству первичного алюминия после Китая. Сейчас это 4 млн тонн в год, или 5,6% мирового производства. Важно повышать мощности, а вместе с тем и спрос, культуру применения алюминия в России, – считает Ирина Казовская.

На этом пути необходимо решить ещё одну проблему. А именно – дефицит сырья. Несколько десятилетий Россия фактически занималась переработкой металла, закупая глинозём у «западных партнёров». Санкции поставили под сомнение и эту практику.

– Вся алюминиевая отрасль сейчас находится под беспрецедентным давлением. Более половины сырья мы завозим из-за рубежа, а это очень сложно. Нам предстоит инвестировать в сырьевую базу, создавая при этом социальные проекты для населения, проводя экологическую модернизацию заводов, – резюмирует Ирина Казовская.

Экологичное производство

Ключевая роль в решении обозначенных проблем отводится Ленинградской области. Именно здесь «Русал» планирует построить глинозёмный завод, который станет сырьевой базой для лидера алюминиевой промышленности. В 2028 году должна заработать первая очередь проекта мощностью до 2.4 млн тонн год, а к 2032 году построят и вторую очередь с аналогичной мощностью.

Ожидается, что 47-й регион получит от «Русала» как многомиллионные налоги, так и свыше 7 тысяч рабочих мест. Для сравнения – это больше, чем население таких городов, как Любань, Каменногорск и Приморск. Место расположения завода ещё обсуждается. В качестве основных вариантов рассматриваются участки между Усть-Лугой и Сосновым Бором.

– Первоначально хотели разместить рядом с Сосновоборской атомной станцией. Но нам удалось объяснить, что здесь строить нельзя. Надо строить рядом с портом и чтобы не попасть в санитарную зону и на особо охраняемые территории. Пока была одна из точек выбрана – это равное удаление и от порта, и от Соснового Бора, – объяснил ситуацию губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Что до экологии, то уже сегодня «Русал» инвестирует около 400 млрд рублей в новые стандарты производства. Это первая в мире компания, освоившая технологию инертных анодов, полностью исключающую выбросы парниковых газов и ряда загрязнителей. Более того, применение технологии сопровождается выделением кислорода. А производство алюминиевой фольги от «Русала» официально признано самым чистым в мире.

Ну а главное, что новый завод должен стать градообразующим для целого района. Опыт показывает: «Русал» инвестирует в благоустройство территорий, образовательные программы, трудоустройство, науку, культуру и спорт. И его приход в любую местность всегда сопровождается повышением уровня жизни людей, реальным преображением городов и посёлков.

Илья Бунин

Фото: Алюминиевая ассоциация России