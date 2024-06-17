Фестиваль поколений в Ленинградской области

Начинается Фестиваль всегда на мемориале Большое Заречье. Традиционно сюда съезжаются делегации из всех районов Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания, представители администрации Волосовского района, районного совета ветеранов, ветераны локальных войн, школьники и студенты.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, секретарь местного отделения Партии «Единой России» Марина Левченко поблагодарила всех, кто принимает участие в Фестивале поколений и обратилась к молодёжи.

«Вы – продолжатели славных традиций. И эта встреча разных поколений на пропитанной кровью и опаленной огнём земле Большого Заречья - для вас. Вы должны помнить и сохранять память о героическом прошлом нашей Родины, о защитниках нашего Отечества», — прокомментировала депутат.

Также в Большом Заречье, участники Фестиваля поколений возложили цветы к подножию памятника советскому солдату. Затем у Стелы Памяти в Волосово прошла торжественная церемония с возложением венков и цветов в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, там же работала патриотическая выставка, полевая кухня, и была концертная программа.

Завершилось мероприятие поэтическим представлением «Живые», посвященным поэтам-фронтовикам.

Обеспечить преемственность поколений, передачу традиций, чтобы молодежь была хранительницей духа народного - это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».