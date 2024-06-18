Как защищался Гатчинский дворец в годы войны

Автор книги Мария Кирпичникова - ученый секретарь музея-заповедника «Гатчина», кандидат исторических наук, специалист по Великой Отечественной войне и послевоенному времени, лауреат литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова 2023 года. Историческая книга «Как защищался Дворец» предназначена для детей среднего школьного возраста, но, как считает директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов, несмотря на это, в ней идёт очень серьёзный и взрослый разговор.

«Книга и начинается с главного: со слова «защищался», - отмечает Василий Юрьевич. - Защищаться может только тот, у кого есть характер. Гатчинский дворец обретал душу благодаря тем, кто в нем жил. Для Павла I он стал оплотом, крепостью. Для Николая I — родовым гнездом, памятью об отце. А для Александра III — домом, любимым и безопасным. Так и сложился характер дворца».

Великая Отечественная война разделила жизнь Советского Союза и всех его жителей на «до» и «после». Не стал исключением и Гатчинский дворец. В 1941 году долг, память и любовь стали главными и для сотрудников музея-заповедника «Гатчина», которые спасли дворец и его ценности, рискуя жизнью. Этим людям и событиям, в которых они участвовали, посвящена эта книга.

Как рассказала Мария Кирпичникова, информация о военной истории Гатчинского дворца-музея собиралась около пятнадцати лет. Изучая эти материалы, она думала, как, где и кому об этом можно рассказать. Как вместить в небольшое повествование то, что порой приходится изучать и понимать годами? Как правильно подать уникальный материал, к которому присоединились бесценные документы и воспоминания свидетелей этих событий?

Мария Викторовна рассказывала об этом своим собственным детям, и так, постепенно, сложилось понимание, что нужно написать книгу для их ровесников — языком, понятным для подростков и, в то же время, не упуская важнейших исторических деталей и подробностей. И книга получилась такой, как её задумал автор — умной, яркой, с сердцем и характером под стать самому Гатчинскому дворцу. В ней объединились исторические знания, факты и содержательные диалоги с детьми. Издание иллюстрировано редкими архивными фотографиями и замечательными, очень тёплыми и светлыми иллюстрациями художника Анны Ильченко.

В книге рассказывается много интересного и просто удивительного про Гатчинский дворец. Всего в ней двенадцать глав с интригующими названиями, основанных на реальных историях реальных людей. Так, например, первая глава называется «Кукла Наташа». Она тесно связана с именем Натальи Нарышкиной-Прокудиной-Горской, близкой родственницы знаменитого фотографа С.М. Прокудина-Горского.

- Наталья Андреевна была дочерью сотрудников довоенного дворца-музея, - рассказала Мария Кирпичникова. - Когда мы с ней обсуждали эту книгу, она сказала: «В книге должны быть изобретательность, глубина и исторический фон». Я запомнила эти слова и постаралась соблюсти все эти условия в своей истории.

К сожалению, Наталья Андреевна уже ушла из жизни, но в память о ней у Марии Кирпичниковой осталась её детская игрушка — большая фарфоровая кукла.

- Когда я принесла эту куклу домой, моя дочь спросила, что это за кукла, - говорит Мария Викторовна. - И я начала рассказывать ее историю, рассказала о Наталье Андреевне, о том, что ее мама и папа работали в Гатчинском дворце-музее, что бабушка папы была фрейлиной во Дворце и записывала в тетрадочку всякие интересные истории из жизни его обитателей. Так, с этой куколки и началась вся эта книжка...

Есть в книге и глава, посвящённая «всероссийскому гатчинскому жителю», писателю Александру Куприну. Марии Кирпичниковой посчастливилось познакомиться с одним из последних людей, знавшим Куприна. Кирилл Александрович Кузьмин был ещё подростком, когда Куприн вернулся из эмиграции и приехал в Гатчину.

- Кирилл встретился с писателем случайно, когда играл во дворе с другими ребятами, - рассказывает Мария Викторовна. - Вдруг во двор зашёл старичок и спросил у ребят: «А вы здесь живёте?» Они отвечают: «Да». Он говорит: «А я - писатель Куприн, я здесь жил...». Ребята, конечно, побежали скорей за своими родителями, те пригласили Александра Ивановича к столу. Взрослые немного испугались, а вдруг писатель попросит их из своего дома. Но тот ответил: «Живите, я просто пришёл посмотреть на свой родной дом». Поселился Куприн поблизости от него...

Юные читатели узнают о подвиге музейных сотрудников в годы Великой Отечественной войны, о том, как и когда для Дворца началась война, как спасали ценные музейные предметы и о трудностях послевоенного времени. Интересные воспоминания оставил об этих событиях Кирилл Кузьмин, который был сыном сотрудника музея-дворца Александра Викторовича Кузьмина, принимавшего активное участие в подготовке дворца-музея к эвакуации и консервации. В 1941 году Кирилл Александрович вместе со своим отцом сопровождал эшелоны с музейными ценностями в Сарапул. В этот город в Удмуртии было перенаправлено почти девять с половиной тысяч самых ценных экспонатов. Там они хранились всю войну. Как рассказала Мария Кирпичникова, ещё две с половиной тысячи предметов были вывезены в Исаакиевский собор в Ленинграде. А всего удалось спасти около 12 тысяч экспонатов, часть которых была вывезена в разные музеи страны.

В книге также рассказывается о главном хранителе дворца-музея Серафиме Балаевой, взявшей на себя руководство эвакуацией музейных ценностей. Есть в ней рассказ и о фотографе Михаиле Величко, который сделал огромное количество фотоснимков, благодаря которым в Гатчинском дворце стало возможным восстановление архитектурного убранства.

В книге можно найти также краткие биографические сведения обо всех её героях. Среди них — один из первых директоров дворца-музея В.К. Макаров, директор в военное время Г.Д. Миронец, научный сотрудник И.К. Янченко, погибшая в блокадном Ленинграде, историк и искусствовед А.В. Помарнацкий, знаменитый изобретатель и учёный Генрих Вейс и многие другие.

Книгу завершает глава о возрождении Гатчинского дворца-музея после войны. Как известно, Гатчина была освобождена 26 января 1944 года, и уже спустя полгода в повреждённом дворце открылась первая выставка. Интересно, что Гатчинский дворец стал первым в Ленинграде и Ленинградской области, в котором открылась выставка в военное время.

Как подчеркнула Мария Кирпичникова, книга «Как защищался Дворец» будет интересна не только детям и подросткам, но и взрослым. Она идеально подойдет для совместного чтения.

- Если эта книга понравится читателям, я буду очень рада, - говорит Мария Викторовна. - Скорее всего, мы будем продолжать эту серию изданий, посвящённую истории Гатчинского дворца и Гатчины.

Юлия Лысанюк