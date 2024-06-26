Награждены почетным знаком «Гатчина – город воинской славы»

Согласно положению, ежегодно почетным знаком «Гатчина – город воинской славы» можно награждать не более трех человек. В этом году в установленные сроки в комиссию по рассмотрению ходатайств о награждении поступило три заявления. И все три депутаты решили единогласно поддержать. Это:

- Владимир Михайлович Жилин, руководитель военно-патриотического объединения «Отчий край» - за большой личный вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения гатчинцев;

- Валерий Алексеевич Мачульский, краевед, член ВООПиК, начальник участка НПЭК «Прометей» - за многолетний творческий труд по сохранению исторической памяти и большой личный вклад в развитие культуры города Гатчины;

- Александр Викторович Корольков, предприниматель, депутат города Гатчины и Гатчинского муниципального района - за большой вклад в социально-экономическое развитие Гатчины и активную деятельность по развитию местного самоуправления.

Награждение пройдет по традиции в День города, 22 ноября.