Ленинградские мамы идут в IT

В 2023 году курсы переобучения прошли почти 200 тыс. россиян. Самыми активными были мамы. 82 тыс. женщин успевали воспитывать детей и повышать квалификацию. В их числе – 863 женщины из Ленинградской области (чаще всего они выбирали специальности «Оформление конструкторской документации в SolidWorks» и «Оператор 1С»).

Записаться на курсы могут мамы в декрете с ребёнком до трёх лет, неработающие мамы детей-дошкольников, предпенсионеры и безработные, сотрудники, которые находятся под риском увольнения. Полный список здесь.

На портале подобраны максимально востребованные и актуальные курсы для каждого региона.

Для жителей Ленобласти предлагается 346 программ, в том числе – по цифровым профессиям: аналитик данных, дизайн веб и мобильных приложений, веб-программист, Python разработка для БПЛА, администратор баз данных, специалист по тестированию, оператор информационных систем, системный администратор и другие.

Как записаться?

Авторизуйтесь на портале «Работа России» через «Госуслуги».

Нажмите на кнопку «Записаться на обучение», выберите образовательную программу и подайте заявление.

В течение трёх дней пройдите профориентацию в центре занятости.

Рассмотрение заявки займёт семь дней, после её одобрения вас зачислят в группу в течение 10 дней.

Место и формат обучения зависят от выбранной программы.