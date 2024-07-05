На молодежном форуме «Метеор» стартовал второй этап Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

«По результатам первого этапа эстафеты мы видим, что большинство регионов России присоединились к проекту. Проведены тысячи мероприятий, в которых участвовали жители всех возрастов из больших городов и малых населенных пунктов. Информационный охват этих мероприятий составил более 35 миллионов человек. Наша цель – дать возможность прокачать свои финансовые знания и навыки всем без исключения, невзирая на возраст и место жительства», – сказал Министр финансов РФ Антон Силуанов в видеообращении к участникам форума.

Символическую стартовую кнопку Эстафеты нажали участники форума «Метеор»: руководитель отдела развития молодёжного предпринимательства молодёжного центра «Высота», Светлана Андрианова, руководитель проекта «Ситиполия» из Нижнего Новгорода, Дмитрий Щеголев, основатель «Сообщества проактивной молодёжи», Денис Немченко и главный редактор портала моифинансы.рф, Мария Соловиченко.

Тема второго этапа Эстафеты: «Первые деньги: как заработать и управлять». Лето – самое подходящее время для того, чтобы проверить себя, сделать первые шаги к финансовой независимости. Эксперты проекта Минфина России «Мои финансы», специалисты на местах, педагоги и волонтеры помогут сделать так, чтобы этот шаг был успешным и, что очень важно, безопасным. В программе ­тематического этапа – онлайн-встречи с экспертами, очные лекции, мастер-классы и финансовые викторины, посвященные вопросам первых заработков. Материалы для проведения мероприятий подготовлены экспертами НИФИ Минфина России.

Теме первых денег был посвящен и опрос портала моифинансы.рф и онлайн-издания «Мел». В опросе приняло участие более 2000 человек. Его итоги были подведены накануне старта второго этапа Эстафеты.

Как показали результаты опроса, 66% россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия. В 73% случаев первая работа не была связана с той профессией, по которой человек работает сейчас. В 86% случаев первые работодатели вели себя честно, а 14% опрошенных столкнулись с обманом.

«Наш опрос показывает, что тема «Первые деньги: как заработать и управлять» найдет отклик и у подрастающего поколения, и у их родителей. А в коммуникациях с ними нам поможет широкая региональная сеть финансовой грамотности, партнерское взаимодействие с Минпросвещения России, Росмолодежью, Минкультом России», – отметил руководитель проекта «Мои финансы» Михаил Сергейчик.

На что именно россияне предпочитают тратить первые заработанные деньги, какое поколение больше мотивировано на финансовую независимость и другие подробности опроса можно узнать на моифинансы.рф