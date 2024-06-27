Специалисты органов опеки – за то, чтобы у каждого ребёнка была семья
Защитой прав детей-сирот и оставшихся без попечения родителей занимаются специалисты органов опеки и попечительства. Что входит в задачи ведомства, рассказывает руководитель управления опеки и попечительства Выборгского района Ольга Алексеева.
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В Год семьи, под знаком которого в стране проходит 2024-й, и Год заботы в Ленинградской области устройство детей в семью является более чем актуальной задачей. Помимо этого, органы опеки проводят профилактику вторичного сиротства. В этом деле им помогают коллеги из смежных ведомств – комитета образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, педагоги, психологи, специалисты социальных центров и другие.
Подготовлено рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
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