Специалисты органов опеки – за то, чтобы у каждого ребёнка была семья

В Год семьи, под знаком которого в стране проходит 2024-й, и Год заботы в Ленинградской области устройство детей в семью является более чем актуальной задачей. Помимо этого, органы опеки проводят профилактику вторичного сиротства. В этом деле им помогают коллеги из смежных ведомств – комитета образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, педагоги, психологи, специалисты социальных центров и другие.



Подготовлено рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области