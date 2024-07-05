Поступление в вуз в 2024: важные нюансы и полезные советы

Каким образом можно подавать документы в вуз

Существует несколько способов передать документы:

Через портал Госуслуг. Точнее — через сервис «Поступление в вуз онлайн», документы при этом должны быть подтверждены данными реестра Рособрнадзора.

Через сервисы вузов, если таковые существуют. Искать возможность необходимо на порталах выбранного учебного заведения.

Почтой России. Отправить можно оригиналы или копии, то есть, сохраняется возможность поступать сразу в несколько вузов.

Лично приемной комиссии. Тоже можно приносить для поступления оригиналы или копии. Оригиналы попросят при зачислении.

Документы для поступления в вузы начинают принимать не позднее 20 июня.

Сроки завершения приема документов разнятся: в случае отсутствия дополнительных испытаний можно принести в период с 20 по 25 июля. Если вы выбираете почту России или личный визит, обязательно планируйте заранее подачу бумаг.

На специальности творческой или профессиональной направленности документы можно подавать с 7 по 20 июля. Абитуриентам понадобится пройти дополнительные вступительные испытания.

С 10 по 20 июля принимают документы вузы, которые самостоятельно проводят другие вступительные испытания для желающих учиться.

Если с документами что-то не в порядке или чего-то не хватает

Может оказаться, что в реестре Рособрнадзора нет сведений о нужном документе, соответственно, он не подгрузится автоматически на портале Госуслуг и им нельзя будет пользоваться. У этого может быть несколько причин:

Информация еще не передана в реестр. В этом случае нужно подождать и повторить запрос.

В реестре нет данных СНИЛС. В этом случае организацию, выдавшую документ об образовании, нужно попросить добавить данные, после этого можно посылать повторный запрос.

Документа нет в реестре. Ошибки случаются, возможны также технические сбои. Попросите организацию, выдавшую документ, повторить его добавление, после этого его можно запрашивать.

Менялись личные данные (Ф.И.О. или другие). В этом случае нужно сначала запрашивать дубликат документа с обновленными данными, а потом забирать этот документ для подачи в вуз.

Так как от ошибок или технических сбоев никто не застрахован, лучше озаботиться вопросом проверки всех документов заранее, чтобы было время на исправление всех неточностей и устранение проволочек.

Нюансы подачи документов

Абитуриенты могут подавать документы в несколько вузов, максимум — пять. При этом в каждом вузе можно выбрать до пяти направлений, и нужно отметить баллами от одного до пяти приоритетность зачисления по выбранным специальностям. Исходя из расставленных приоритетов и конкурсной ситуации вуз определит ваш высший приоритет – конкурсную группу, в которую вы гарантированно поступите, если подадите оригиналы документов.

Результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет, следующих за годом сдачи экзамена. После необходимо будет пересдать и получить новые результаты (если это актуально).

Некоторые вузы проводят собственные дополнительные вступительные испытания. Также могут учитываться личные достижения студентов — результаты олимпиад, участие в специальных программах, чемпионские статусы в спорте, медаль «За особые успехи в учении» I или II степени, и так далее. Если приемная комиссия обращает внимание на такие достижения, все подтверждающие документы требуется подготовить заранее и подавать вместе с остальными данными.

Дополнительные вступительные испытания

Могут быть творческими, профессиональными или профильными. Обычно проводятся на творческие специальности, или профильные. Вся информация публикуется заранее, чтобы абитуриенты могли подготовиться.

Проведение дополнительных испытаний возможно очно или онлайн. Второй вариант сохраняет равенство возможностей при поступлении, так как нет необходимости приезжать и физически находиться в городе, где расположен вуз, во время вступительных экзаменов. Если же испытания проводятся только очно, перед абитуриентом стоит задача добраться до места проведения испытания (и решить, соответственно, вопрос с проживанием на время экзаменов, а также выбрать, какой именно вуз в приоритете, если участвовать во всех экзаменах не получается). Баллы, полученные на дополнительных испытаниях, суммируются с баллами ЕГЭ.

Передача оригиналов документов и дополнительный прием

Оригиналы документов нужно передать в вуз не позднее 28 июля для приоритетного зачисления, 3 августа для зачисления на общем основании.

Дополнительный набор на бакалавриат и специалитет проводятся до 29 августа, но если предполагается обучение на платной основе, то сроки устанавливает сам вуз.

В любом случае, при наличии каких-либо вопросов или сомнений не стесняйтесь обращаться в приемную комиссию.

Фото freepick.com