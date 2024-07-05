Сериал «Загадай любовь» - на кинофестивале в Гатчине

Десятиклассница Наташа Зуева (Нелли Хапёрская), как и многие девочки из ее параллели, влюблена в молодого учителя географии, устроившегося недавно работать в школу. Завоевать уважение и расположение своего класса он решает с помощью поездки на горнолыжный курорт, а помочь ему должна староста — Наташа. Маленькое путешествие становится для нее надеждой на сближение с Антоном Владимировичем (Евгений Романцов), но неожиданное обстоятельство в лице нерадивого одноклассника Тимура (Олег Кочетов) вмешивается в ее планы.

Ниша подростковых фильмов на российском кинорынке практически пуста: основной поток контента для взрослой аудитории, а для малышей есть и мультфильмы, и фильмы-сказки, заполонившие кинотеатры последние годы. В поисках кино для детей после 12 лет приходится потрудиться, чтобы выбрать что-то подходящее возрасту. Баланс между возрастным рейтингом и пестрыми картинами с мультгероями реализовать сложно, и для подростков приходится искать другие истории.

Романы Аси Лавринович отлично подходят для этой аудитории и экранизаций в целом. Романтичные и наивные, они часто отражают переживания девочек-подростков, а мальчики, если преодолевают скептицизм насчет мелодраматических произведений, могут найти в них ответы на вопросы о потемках женских душ. «Загадай любовь» — первая экранизация произведения автора и яркий пример как творчества Лавринович, так и самого жанра подростковой мелодрамы.

Концентрация сюжета сериала происходит, конечно, вокруг любовных многоугольников. Здесь любовь буквально витает в воздухе рядом с декабрьским снегом и ложится на всех: на саму Наташу, на ее семью в виде сложных и токсичных отношений сестры с женихом Эдиком, на одноклассников и даже на случайных маргиналов в электричке. Обилие сюжетных линий, основанных на романтике, хотя и подразумевается жанром, однако отвлекает от главного треугольника, в котором находятся Наташа, Антон Владимирович и Тимур. Их история развивается невероятно мило, романтично и жутко наивно, при этом не становясь излишне глупой или несуразной. Сила «Загадай любовь» и его ключ к успеху среди подростковой аудитории в узнаваемости ситуаций и близости к школьникам. Придыхания от волнения, неловкие первые поцелуи, поход на последний ряд в кино — это те ситуации, которые бывали и у родителей подростков, и у взрослеющих детей.

Если подход к освещению романтических переживаний молодых людей, узнаваемый из предыдущего фильма режиссера Ольги Акатьевой «Я делаю шаг», и тонкая эмоциональная игра Нелли Хапёрской, сыгравшая главную героиню, не вызывают нареканий, то с интригой сюжета здесь хуже. Треугольник Наташи Зуевой с самого начала не вызывает интереса, а эмоциональных качелей, подразумевающих сомнения и выбор предмета воздыхания, оказывается недостаточно уже к первой трети сериала. Отсутствие интереса за наблюдением этого треугольника немного компенсируется семейной драмой героини, однако и в ней сюжетная линия идет неравномерно и заканчивается странным отсутствием осуждения условного злодея.

За большим слоем романтики, чуждой некоторым подросткам, нацеленных скорее на личное развитие, скрывается то, что может показаться знакомым каждому современному школьнику. Буллинг, поиски себя, невозможность наладить отношения с друзьями и нехватка доверия, понимания со стороны родителей окружают подростков в повседневной жизни, а «Загадай любовь» если и не дает рецепт по решению проблем, то показывает их конечность, мотивирует на решение конфликтов. При этом история не делает ни одного из подростков антигероем, как это часто бывает. Показывая сложных и противоречивых героев, как, например, хулигана Калистратова, годами издевающегося над своими одноклассниками. Он получает по заслугам, не становится однозначно негативным персонажем — в отличие от взрослого, поощряющего такое поведение.

«Загадай любовь», несмотря на минусы и надоедливую главную песню Сергея Лазарева, является достойным представителем как своего жанра, так и подростков, нуждающихся в достоверном, пускай и немного неловком, наивном отражении на больших и малых экранах.

Анна Кулакова