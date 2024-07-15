«Пегий пёс, бегущий краем моря»

Повесть «Пегий пёс…» – одно из лучших произведений Чингиза Айтматова и одно из любимых — режиссёра-постановщика Юрия Калугина. Неудивительно, что он с радостью принял предложение актрисы Ольги Садоменко поработать над этим спектаклем. По словам Юрия Алексеевича, «в этом рассказе много любви, и человек возвышается, совершая свой нравственный выбор».

«Пегий пёс…» - глубокая философская притча, основанная на сюжете столкновения людей со стихией природы. Её герои - представители малого народа нивхов, живущие на берегу Охотского моря. Сам автор называл свою повесть мифологической поэмой, а критики относят её к жанру магического реализма. И действительно, среди героев повести есть и духи стихий, и персонажи из нивхских легенд. Мифы продолжают жить в сознании героев, проявляясь в их снах, ритуальных песнопениях.

Эта история - о взаимоотношениях человека и природы, о смысле и ценности жизни, о связи поколений, о том, что в каждом из нас живут традиции, культура и опыт наших предков. Особенно ярко такая преемственность раскрывается на примере представителей коренных малочисленных народов, живущих в непосредственном контакте с природой.

Главный герой этой истории — двенадцатилетний мальчик Кириск, который впервые отправляется в море на охоту вместе со старшими мужчинами. Для него это своего рода инициация, посвящение во взрослую жизнь. Кириск возвращается домой, пройдя испытание «временной смертью», но вооружившись новым опытом.

Трудно представить, как можно сыграть в одиночку сложную историю с несколькими персонажами: мальчик, отец, друг отца, старейшина... И всё же актрисе Ольге Садоменко это замечательно удалось, причём она не только отыграла все эти роли, но и выступила как повествователь. На наш взгляд, удачным оказалось и режиссёрское решение сократить количество действующих лиц до одного человека, представив героев в виде перчаток и совместив таким образом обычный театр с кукольным.

Внимания заслуживает и сценография постановки. Режиссёр ограничился минимумом декораций - изображение острова в виде пегого пса, складной стул- «лодка», на которой разворачивается эта драматическая история. Эти приёмы позволили сконцентрироваться на талантливой игре актрисы. Удачно подобраны и некоторые аксессуары - головные украшения, бубен шамана. Правда, на наш взгляд, спектакль бы только выиграл, если бы костюм актрисы больше соответствовал его национальному колориту и тематике, и в нём смелее бы использовались детали традиционного костюма нивхов.

Так или иначе, Ольге Садоменко удалось великолепно передать драматическую атмосферу произведения. Особенно впечатлил эпизод с туманом, когда запасы воды кончались, и взрослые один за другим уходили за борт лодки, оставляя шанс на спасение самому младшему герою — Кириску.

Ещё раз отметим удачный выбор произведения для постановки и его яркое воплощение на уютной сцене театра-студии «За углом». Поздравляем труппу с яркой премьерой!

Василиса Родионова