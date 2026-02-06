«Собаки без владельцев, об ответственном обращении с животными»

В круглом столе приняли участие председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина, руководитель приемной Губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Сенькина, руководители и специалисты окружной администрации.

О работе государственной ветеринарной службы в области регистрации животных и мерах по предотвращению покусов доложил начальник областного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского округа» Сергей Мизерный.

С 1 января 2025 года регистрация собак в Ленинградской области является обязательной. Административная ответственность за неисполнение требования об обязательной регистрации домашнего животного установлена с 1 июля 2025 года.

Идентификация животных для граждан является бесплатной. Единый реестр домашних животных Ленинградской области создан на основе биометрической идентификации животных с использованием искусственного интеллекта системы Гознак.Пет. За 2025 год на территории Гатчинского округа в системе Гознак.Пэт было зарегистрировано более 9000 собак и кошек, а в регионе в общем более 81 тысячи собак.

Платформа Гознак.Пэт и мобильное приложение будет доступно не только для ветеринарных специалистов, но и для активных граждан, которые хотят помочь с решением проблемы бездомных животных. У волонтеров будет возможность делать снимки безнадзорных животных через приложение, которые попадут в реестр Гознак.Пэт. Это поможет вернуть «потеряшек» и «самовыгульных» домой. А также даст точную картину по количеству животных, которых требуется стерилизовать и вакцинировать против бешенства.

Для получения доступа необходимо подписаться в Телеграмм-канале «Мониторинг безнадзорных животных ЛО» и заполнить анкету (https://t.me/+NhbeEiOuVh8wMTgy).

В Ленинградской области используется система «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат». Выпуску (возврату) подлежат животные, не проявляющие немотивированной агрессии. Агрессивных оставляют в приютах, где они живут, либо до того момента, когда им найдут дом, либо до естественной смерти.

В Ленинградской области имеется 20 учтенных частных приютов. На территории Гатчинского округа осуществляет деятельность автономная некоммерческая организация «Приют для бездомных животных «Лапушки». На территории приюта содержится 210 собак и 70 кошек.

В 2026 году ветеринарные врачи станций подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области будут проводить стерилизацию животных, находящихся в приютах, бесплатно. Среди обязательных условий - приют должен быть зарегистрирован официально; все животные приюта должны быть внесены в единый реестр Гознак.Пэт.

Специалисты учреждения ведут просветительскую работу, в том числе уроки доброты в школах.

В системе работы предусмотрена бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства. Ее проводят специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области. За 2025 год в учреждении бесплатную вакцинацию прошли 2427 собак и кошек.

За 2025 год в учреждение «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского округа» поступило 62 обращения граждан по поводу ненадлежащего содержания животных. Все обращения отработаны специалистами учреждения с учетом норм содержания домашних и сельскохозяйственных животных, утвержденных законодательством.

Участники круглого стола обсудили информацию об организации работы по обращению с животными без владельцев, представленную главным специалистом отдела по агропромышленному комплексу комитета экономического развития Михаилом Мамочкиным.

С надзорной практикой общественников познакомил заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александр Супренок. С правоприменительной практикой – председатель комитета муниципального контроля Александр Беляев.

Подводя итоги круглого стола, ведущий и координатор круглого стола – председатель комиссии Максим Поздняк озвучил проект рекомендаций, которые после доработки будут направлены в Общественную палату Ленинградской области.