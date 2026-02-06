Спички – детям не игрушка
В рамках мероприятий по формированию культуры пожарной безопасности среди дошкольников в детском саду № 45 города Гатчины прошёл профилактический визит с проведением игровой программы на тему «Спички – детям не игрушка».
Целью данного мероприятия стало не только предупреждение детских игр со спичками, но и формирование у малышей устойчивых навыков безопасного поведения.
Старший инспектор ОНДиПР Гатчинского округа Татьяна Комиссарова начала встречу с короткой беседы о том, что такое огонь, зачем нужны спички и почему ими нельзя играть без взрослых. Затем дети приступили к разгадыванию загадок, каждая из которых раскрывала определённый аспект безопасности.
Профилактический визит показал эффективность игровой методики в обучении дошкольников основам безопасности.


