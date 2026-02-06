Мастерство спасателей – залог спокойствия жителей Ленобласти

На льду Ладожского озера в районе деревни Кошкино прошли комплексные тактико-специальные учения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Масштабная тренировка была посвящена спасению терпящих бедствие на воде и льду в зимне-весенний период.

Главная цель учений – совершенствование межведомственного взаимодействия и слаженности действий в условиях, максимально приближенных к реальным. В мероприятии приняли участие спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленобласти, бригады скорой медицинской помощи Всеволожской больницы, сотрудники полиции Всеволожского района и психологи МЧС России.

Спасатели отработали четыре сложных сценария, моделирующих типичные зимние риски – ликвидация последствий аварии на снегоходе, поиск и спасение человека, провалившегося под лед, эвакуация группы рыбаков с оторвавшейся льдины в условиях сложной связи, действия по внезапному сигналу «Воздушная опасность».

В ходе учений была задействована современная техника: снегоходы, снегоболотоходы, беспилотные летательные аппараты, подводный телеуправляемый аппарат и аварийно-спасательные автомобили. Профессионалы продемонстрировали высокий уровень подготовки по эвакуации пострадавших, оказанию первой помощи и координации в критической обстановке.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на льду. При возникновении любой чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по единому номеру 112.