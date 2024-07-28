Сказки о непотерянном времени от Ольги Костюковой

На этот раз маленький необычный театр посетил библиотеку посёлка Прибытково, расположенную в уникальном историческом здании — бывшей даче «адмирала» Прибыткова. Гости библиотеки поздоровались лично за руку с самим Александром Сергеевичем Пушкиным и его помощником — Котом Учёным и посмотрели небольшое представление в исполнении героев — кукол-марионеток в антураже бала девятнадцатого века.

Создатель и руководитель театра «Сказ» Ольга Костюкова рассказала, как зарождалась идея этого замечательного проекта и познакомила читателей библиотеки с его главными героями.

- Таких театров в России больше нет, - говорит Ольга Сергеевна. - Эта идея родилась под вдохновением богатой истории нашей гатчинской земли, благодаря людям, которые здесь жили, творили или посещали эти места, оставив глубокий след в нашей памяти.

Главный «герой» проекта «Сказ» - девятнадцатый век, и выбран он неслучайно.

- Это время особенно вдохновляет меня, - призналась Ольга Костюкова. - Девятнадцатый век привлекает своим внутренним благородством, эстетикой, интеллигентностью, семейными традициями и образованностью его представителей. Наверное, нашему времени этого не хватает, и очень хочется вернуть эти во многом утраченные ценности.

Как рассказала Ольга Сергеевна, проект «Сказ» был задуман давно, но чтобы воплотить его, понадобилось довольно много времени. В этом году проект «Сказ» высоко оценила и поддержала администрация Гатчинского района, что в значительной степени продвинуло его реализацию.

- Все куклы — ручной работы, выполненные по моим эскизам, - говорит она. - Их изготовление — не быстрый процесс, связанный с достаточно сложной технологией. Каждая из кукол рождается около полугода.

Первым появился на свет главный герой проекта Пушкин — в виде планшетной куклы, управляемой двумя специальными рычагами. Образ Александра Сергеевича получился очень удачным, с нотками свойственных ему озорства и лукавинки. Как говорит Ольга Сергеевна, на создание этого образа её вдохновил тёзка Пушкина, руководитель студии бального танца «Партита» Александр Муругов - один из самых колоритных участников Пушкинского праздника на гатчинской земле, гениально перевоплощающийся в Пушкина.

В рамках театра «Сказ» созданы два спектакля по пушкинской тематике — «Пушкин. Суйда. Лукоморье» и «Хранители времени». Герои «Лукоморья», Пушкин и Кот Учёный, в игровой форме знакомят зрителей с произведениями великого поэта. Как считает Ольга Костюкова, детям легче и интереснее воспринимать информацию наглядно, во время игры. Краеведческий спектакль «Хранители времени» представлен планшетными куклами в образах Старичка и Прекрасной дамы, которые рассказывают детям Сказку о непотерянном времени.

- Вместе с героями мы отправляемся в Рождествено, где говорим о семье Набоковых, заодно рассказывая и о семейных традициях девятнадцатого — начала двадцатого века, - рассказала Ольга Сергеевна. - «Показываем» мы историю и других памятных мест Гатчинского района — Выры, Елизаветино, Кобрино, Суйды с их знаменитыми обитателями.

Ещё один спектакль разыгрывается с помощью кукол-марионеток и посвящен атмосфере балов в том же девятнадцатом веке. Представление в Прибытковской библиотеке началось с котильона марионеток. Участие в нём приняли все желающие, и казалось, куклы радостно отзываются на прикосновения рук.

- Театр «Сказ» - интерактивный, - говорит Ольга Костюкова. - Детям позволено всё — они могут трогать кукол, играть с ними. Поэтому интересно и детям, и взрослым, которые могут осуществить свои детские мечты.

И действительно, всё время, пока на импровизированной сцене шло представление, улыбались и радовались все гости библиотеки — и маленькие, и большие. Особенно приятно было смотреть на взрослых, с лица которых не сходила какая-то детская, очень добрая улыбка. Такая реакция вполне объяснима: у Ольги Костюковой — большой опыт работы с детьми. Она ведёт творческие кружки для детей в Елизаветинском Доме культуры, проводит самые разные тематические мастер-классы в детских образовательных учреждениях, районных библиотеках и на других площадках Гатчинского района. Неудивительно, что всё, что исходит из её рук, исполнено особой доброты и света.

- Ольга Костюкова — замечательный разноплановый художник, к тому же очень успешно работающий с детьми, - говорит ещё один участник встречи в Прибытково, гатчинский краевед Андрей Бурлаков. - Её работы и проекты очень украшают гатчинские праздники, непосредственно знакомя людей с традициями и усадебной культурой нашей земли.

Действительно, театр «Сказ» с нетерпением ждут в детских садах, школах и других социальных учреждениях. Герои «сказочных» историй уже полюбились гостям общественным мероприятий и праздников, проходящих в Гатчинском районе. Как говорит Ольга Костюкова, тема проекта — очень благодатная, и он будет развиваться и дальше. Готовятся и другие проекты, связанные с историко-краеведческим темами. Идей очень много, они рождаются одна за другой, ведь интересных тем, навеянных гатчинской историей и краеведением — несметное количество!

Юлия Лысанюк