Лето – время побед

«Ленинградец» стартовал с победы

Футбольный клуб «Ленинградец» начал выступление во Второй лиге с победы. Домашняя игра с «Волгарём» из Астрахани получилась драматичной. На гол Сергея Ильина гости ответили забитым мячом Олега Смирнова. Счёт оставался ничейным до самого конца игры: лишь на последней минуте нападающий Дмитрий Барков вырвал победу для «тёмно-синих».

– Великолепные впечатления! Очень рад, что забил. Самое главное, что начали с победы. И, конечно же, спасибо болельщикам! – прокомментировал дебютный гол в сезоне герой матча Дмитрий Барков.

А вот вторая игра сезона – выезд к «Спартаку» из Костромы – закончилась неудачей с зеркальным счётом 1:2. Горечь поражения скрасил гол Сергея Ильина – пока что лучшего бомбардира «Ленинградца».

– Сложный матч получился, – прокомментировал игру главный тренер Максим Астафьев. – Непростые погодные условия, пытались играть в комбинационный футбол. Перебарщивали с розыгрышем мяча, соперник подстроился к такой игре. Расстроены результатом, сделаем выводы, будем двигаться дальше.

Желающие поддержать ФК «Ленинградец» могут посетить «Рощино Арену» на любом из домашних матчей команды. Например, 4-го и 11-го августа – на играх с «Велесом» из Москвы и курским «Авангардом».

Наши – на Играх БРИКС

Центральным событием в мире российского спорта в июне стали Игры БРИКС.

Россия впервые принимала эти соревнования, и они стали рекордными по многим показателями. Всего в Москву и Казань приехали атлеты из 82 стран-участниц.

Достойные результаты на этой международной площадке показали ленинградцы. Так, первое золото на Играх БРИКС сборной России принесла уроженка Ленобласти – Светлана Колесниченко стала лучшей по итогам сольных выступлений в синхронном плавании. Она уверенно опередила ближайших преследователей из Беларуси и Узбекистана. Несколько дней спустя дуэт Светланы с Майей Дорошко также стал лучшим из лучших: их номер «Чарли Чаплин» покорил и судей, и зрителей. Позже дуэт Светланы и Майи принёс третью золотую медаль в копилку сборной России – уже в произвольной программе.

Однако не плаваньем единым – гатчинский спортсмен Максим Гребнев в составе сборной России завоевал золото по настольному теннису. Отличное выступление атлета против Беларуси позволило национальной команде попасть в финал, где россияне и одолели признанных лидеров этого вида спорта – сборную Китая.

Столица велоспорта

Крупные международные соревнования не обходят стороной и Ленинградскую область. С 3 по 4 августа Приозерский район примет престижный цикл шоссейных велогонок Gran Fondo Russia.

– Мы стараемся выбирать красивые трассы и качественные гонки, а Ленинградская область как раз подходит для этого. Поэтому этот регион был выбран не случайно для проведения заездов второй год подряд. Мы ждем всех участников от 18 лет, — рассказала «Ленинградской панораме» организатор гонки Светлана Коршунова.

Правительство Ленинградской области оказывает проекту активную поддержку. Команда47 развивает велодвижение: будь то строительство велодорожек в районах или проведение подобных соревнований.

– Это большой старт Ленинградской области, большой старт, наверное, для всей страны и не только. Стартовый городок у нас находится на территории «Игора Драйв», — отметил на презентации события зампред областного правительства – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. – Часть гонки будет проходить по дорогам общего пользования. Мы заранее предупредили всех жителей, приняли беспрецедентные меры по обеспечению безопасности.

Известно, что общая длина трассы составит 15 километров, а сама гонка будет разбита на 5 возрастных категорий. По всей дистанции будут дежурить медики и волонтёры, а болельщикам выдадут специальную фанатскую атрибутику.

Илья Бунин

Фото: комитет по физической культуре и спорту ЛО