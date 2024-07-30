Лето – время побед
Пока Олимпийские игры в Париже утопают в череде скандалов и казусов, а другие международные соревнования утрачивают зрелищность без российских спортсменов, ленинградский спорт остаётся территорией успеха. О последних победах наших атлетов – в обзоре «Ленинградской панорамы».
«Ленинградец» стартовал с победы
Футбольный клуб «Ленинградец» начал выступление во Второй лиге с победы. Домашняя игра с «Волгарём» из Астрахани получилась драматичной. На гол Сергея Ильина гости ответили забитым мячом Олега Смирнова. Счёт оставался ничейным до самого конца игры: лишь на последней минуте нападающий Дмитрий Барков вырвал победу для «тёмно-синих».
– Великолепные впечатления! Очень рад, что забил. Самое главное, что начали с победы. И, конечно же, спасибо болельщикам! – прокомментировал дебютный гол в сезоне герой матча Дмитрий Барков.
А вот вторая игра сезона – выезд к «Спартаку» из Костромы – закончилась неудачей с зеркальным счётом 1:2. Горечь поражения скрасил гол Сергея Ильина – пока что лучшего бомбардира «Ленинградца».
– Сложный матч получился, – прокомментировал игру главный тренер Максим Астафьев. – Непростые погодные условия, пытались играть в комбинационный футбол. Перебарщивали с розыгрышем мяча, соперник подстроился к такой игре. Расстроены результатом, сделаем выводы, будем двигаться дальше.
Желающие поддержать ФК «Ленинградец» могут посетить «Рощино Арену» на любом из домашних матчей команды. Например, 4-го и 11-го августа – на играх с «Велесом» из Москвы и курским «Авангардом».
Наши – на Играх БРИКС
Центральным событием в мире российского спорта в июне стали Игры БРИКС.
Россия впервые принимала эти соревнования, и они стали рекордными по многим показателями. Всего в Москву и Казань приехали атлеты из 82 стран-участниц.
Достойные результаты на этой международной площадке показали ленинградцы. Так, первое золото на Играх БРИКС сборной России принесла уроженка Ленобласти – Светлана Колесниченко стала лучшей по итогам сольных выступлений в синхронном плавании. Она уверенно опередила ближайших преследователей из Беларуси и Узбекистана. Несколько дней спустя дуэт Светланы с Майей Дорошко также стал лучшим из лучших: их номер «Чарли Чаплин» покорил и судей, и зрителей. Позже дуэт Светланы и Майи принёс третью золотую медаль в копилку сборной России – уже в произвольной программе.
Однако не плаваньем единым – гатчинский спортсмен Максим Гребнев в составе сборной России завоевал золото по настольному теннису. Отличное выступление атлета против Беларуси позволило национальной команде попасть в финал, где россияне и одолели признанных лидеров этого вида спорта – сборную Китая.
Столица велоспорта
Крупные международные соревнования не обходят стороной и Ленинградскую область. С 3 по 4 августа Приозерский район примет престижный цикл шоссейных велогонок Gran Fondo Russia.
– Мы стараемся выбирать красивые трассы и качественные гонки, а Ленинградская область как раз подходит для этого. Поэтому этот регион был выбран не случайно для проведения заездов второй год подряд. Мы ждем всех участников от 18 лет, — рассказала «Ленинградской панораме» организатор гонки Светлана Коршунова.
Правительство Ленинградской области оказывает проекту активную поддержку. Команда47 развивает велодвижение: будь то строительство велодорожек в районах или проведение подобных соревнований.
– Это большой старт Ленинградской области, большой старт, наверное, для всей страны и не только. Стартовый городок у нас находится на территории «Игора Драйв», — отметил на презентации события зампред областного правительства – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. – Часть гонки будет проходить по дорогам общего пользования. Мы заранее предупредили всех жителей, приняли беспрецедентные меры по обеспечению безопасности.
Известно, что общая длина трассы составит 15 километров, а сама гонка будет разбита на 5 возрастных категорий. По всей дистанции будут дежурить медики и волонтёры, а болельщикам выдадут специальную фанатскую атрибутику.
Илья Бунин
Фото: комитет по физической культуре и спорту ЛО