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Кто в Гатчинском районе 5 августа останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.08.24 с 09:00 до 17:30

Большеколпанское поселение:

д. Б. Колпаны ул. Садовая,

д. Тихковицы.

 

05.08.24 с 09:00 до 17:30

Елизаветинское поселение:

д. Луйсковицы.    