Кто в Гатчинском районе 5 августа останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.08.24 с 09:00 до 17:30
Большеколпанское поселение:
д. Б. Колпаны ул. Садовая,
д. Тихковицы.
05.08.24 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское поселение:
д. Луйсковицы.
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