Прощай, Серёжа!

В начале марта 2024 года, повинуясь чувству долга и личным патриотическим побуждениям, Сергей Филипчук подписал контракт о призыве на действительную военную службы с направлением в части вновь формируемого Ленинградского военного округа.

С первых дней своего участия в специальной военной операции Сергей Филипчук исполнял обязанности заместителя командира по военно-политической работе 128-ой мотострелковой бригады 44-го корпуса Ленинградского военного округа.

Четвертого августа на передовой линии боевого соприкосновения комиссар бригады Сергей Филипчук, показывая пример мужества и отваги подчиненным, героически выполнял задачу эвакуации раненых и убитых бойцов, и был смертельно ранен осколком гранаты, сброшенной с БПЛА врага.

Сергей Васильевич Филипчук родился 24 октября 1966 года в городе Бельцы Молдавской ССР. В 1986 году после окончания спортивной школы олимпийского резерва в Кишиневе и получения звания «кандидат в мастера спорта» по академической гребле поступил на первый курс Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.

Офицерскую службу проходил на Краснознаменном Северном флоте на надводных и подводных кораблях, в том числе на атомных подводных лодках командиром электротехнического дивизиона боевой части и заместителем командира подводной лодки по воспитательной работе.

Сергей Васильевич - участник двух боевых служб и испытаний ракетного оружия. Уволен в запас в 2007 году в звании капитана 2 ранга. За безупречную службу награжден медалями и почетным знаком «За доблестную службу в Заполярье».

После увольнения в запас с 2007 года работал заместителем начальника отдела АО СПМБМ «Малахит».

Сергея Васильевича всегда отличали активная жизненная позиция, непримиримость к несправедливости, безупречная честность, большая работоспособность и принципиальность.

Проживая в городе Коммунаре Гатчинского района, Сергей Васильевич Филипчук в числе первых офицеров влился в деятельность Гатчинского Морского собрания, внеся большой вклад в развитие общественной организации.

Более десятка лет он активно участвовал в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи Гатчинского Морского собрания, во встречах ветеранов, занимался организацией и проведением дней памяти и морской славы.

Сергей Васильевич был высокопрофессиональным офицером, прекрасным товарищем и отличным семьянином.

У всех, кто знал Сергея Филипчука, он навсегда останется в памяти как настоящий патриот, герой нашего времени, добрый и светлый человек.

Совет старшин Гатчинского Морского собрания