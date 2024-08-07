Задача командира – сохранить жизни бойцов

– Когда начались боевые действия в Донецкой и Луганской Народных Республиках в 2014 году, я не мог остаться в стороне. Поначалу стал помогать мирным жителям, приезжая с гуманитарной миссией. Однако увидев, что там происходит, принял решение встать на защиту русского населения Донбасса. Хотя никакого боевого опыта, кроме срочной службы в Советской армии, у меня не было. Так и вступил добровольцем в народное ополчение, попав в батальон «Восток», – вспоминает Александр начало своего воинского пути.

С товарищами-ополченцами он прошёл через огонь, воду и медные трубы. Служил в составе разведотряда «Суть времени» вплоть до подписания печально известных мирных соглашений, которые так и не поставили точку в военном конфликте.

Спустя 8 лет ленинградец твёрдо поддержал решение Российской Федерации о начале специальной военной операции. После всего того, с чем столкнулся наш герой на Донецкой земле в бытность ополченцем, он ни минуты не сомневался в целях и задачах СВО.

– В Донбассе давно была развёрнута полномасштабная война, мы все это видели с 2014 года. Уже тогда было понятно: Украина не остановится, большого военного конфликта не избежать, – говорит боец.

Александр вспоминает, как после длительного перерыва вновь встал на защиту родной страны. В военкомате поначалу не хотели рассматривать его кандидатуру по причине возраста. Только в июне 2022 года, когда Президент Владимир Путин подписал указ о наборе добровольцев в возрасте старше 50 лет, ветеран Донбасса смог вернуться на фронт в составе батальона «БАРС-19».

– Любое государство можно сравнить с кораблём. Наша Россия – это огромный корабль, который повернуть мгновенно невозможно. Конечно, Российская Федерация в 2014 году и в 2024 – это разные страны. Заметно очищение не только в головах обычных людей по отношению к ценностям жизни, но и во многих решениях власти, – рассуждает Александр Добрый.

На вопрос о присвоении ордена Мужества доброволец ответил скромно, как подобает настоящему герою.

– Чаще всего государственные награды – это коллективная заслуга всего подразделения. Летом 2022 года в составе батальона БАРС-19 мы участвовали в освобождении города Лисичанска, находящегося в Луганской Народной Республике. Вслед за штурмовым отрядом заходили на отбитые позиции, которые надо было зачищать и удерживать. Тогда нам удалось отбросить противника до территорий, на которых и до сих пор идут тяжёлые бои. За эти сражения на рубежах ЛНР я и был удостоен ордена, который делю со своим подразделением, – говорит герой.

Сейчас ветеран вернулся с передовой и понемногу возвращается к жизни в родной Ленинградской области. Старается быть полезным в тылу, поддерживать ближних, не теряя связи с боевыми товарищами.

– Сейчас нахожусь в двух параллельных мирах. В одной жизни – семья, работа, повседневные дела, а в другой – я мысленно с друзьями на фронте. Поэтому в тылу пытаюсь быть полезным. На добровольных началах езжу по школам и общаюсь с подрастающим поколением, которому рассказываю о себе и товарищах, о том, что видел лично, – делится ветеран спецоперации.

Завершил беседу Александр Добрый пожеланием сослуживцам и всем россиянам:

«Выполнение приказа – это очень важно. Особенно в армии. Но ещё важнее, как ты выполняешь это приказ. Когда я служил командиром отряда, моей главной задачей было выполнить приказ так, чтобы сохранить жизни бойцов. Поэтому я желаю командирам в первую очередь беречь бойцов. А что касается жителей, то хочу сказать, что правда у каждого своя, а истина – у Бога. Если ты живёшь в России, ты с Богом!».

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»